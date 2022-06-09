Закари Эдвард Снайдер появился на свет 1 марта 1966 года в американском городе Грин-Бей в семье офисного работника и школьной преподавательницы. Помимо Зака, они воспитывали старшую дочь Одри. Ранние годы Зака прошли в Гринвиче. Он ходил в учебное заведение Дейкрофт, где работала его мама, и с детства интересовался жанром фэнтези. Видя заинтересованность ребенка киноиндустрией, родители подарили ему видеокамеру, и подросток начал делать свои первые шаги в режиссуре.

В юности Снайдер занимался созданием рекламных и музыкальных видео. Одними из его первых работ стали клипы для рок-коллектива Soul Asylum, исполнительницы Хезер Нова, английского певца Стивена Моррисси. Он успешно проявил себя в качестве режиссера-постановщика и оператора. Вскоре количество известных клиентов, обращавшихся к Снайдеру, увеличилось: с ним заключили договоры на рекламу такие фирмы, как Nike, Reebok, BMW.

Режиссерский дебют Зака в большом кино состоялся в начале 1990-х годов. Он выпустил документальную картину Playground. Спустя 12 лет с успешным режиссером подписала контракт компания Columbia Pictures. На сегодняшний день Зак является одним из самых известных режиссеров супергеройского кино, а в число его лучших фильмов входят «Хранители», «Триста спартанцев» и боевик «Запрещённый прием», где Снайдер продемонстрировал свой продюсерский талант, а также впервые предстал в качестве сценариста.

Зак является многодетным отцом: у него восемь детей, рожденных в разных отношениях. Первая жена режиссера – Дениз Вебер – подарила ему двоих сыновей, кроме того, у них было двое приемных детей. В отношениях с Кристен Элин, которая некоторое время работала с ним над рекламными роликами, у Зака родились еще два сына. Со своей второй супругой – продюсером Деборой Джонсон – Снайдер познакомился в 1996 году, а спустя восемь лет они связали себя супружескими узами и даже венчались в церкви. Пара усыновила двоих детей.