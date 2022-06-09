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Зак Снайдер

Zack Snyder
Зак Снайдер
Зак Снайдер Zack Snyder
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Дата рождения
1 марта 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Грин-Бей, Висконсин, США
Рост
170 см
Биография Зака Снайдера

Закари Эдвард Снайдер появился на свет 1 марта 1966 года в американском городе Грин-Бей в семье офисного работника и школьной преподавательницы. Помимо Зака, они воспитывали старшую дочь Одри. Ранние годы Зака прошли в Гринвиче. Он ходил в учебное заведение Дейкрофт, где работала его мама, и с детства интересовался жанром фэнтези. Видя заинтересованность ребенка киноиндустрией, родители подарили ему видеокамеру, и подросток начал делать свои первые шаги в режиссуре.

В юности Снайдер занимался созданием рекламных и музыкальных видео. Одними из его первых работ стали клипы для рок-коллектива Soul Asylum, исполнительницы Хезер Нова, английского певца Стивена Моррисси. Он успешно проявил себя в качестве режиссера-постановщика и оператора. Вскоре количество известных клиентов, обращавшихся к Снайдеру, увеличилось: с ним заключили договоры на рекламу такие фирмы, как Nike, Reebok, BMW.

Режиссерский дебют Зака в большом кино состоялся в начале 1990-х годов. Он выпустил документальную картину Playground. Спустя 12 лет с успешным режиссером подписала контракт компания Columbia Pictures. На сегодняшний день Зак является одним из самых известных режиссеров супергеройского кино, а в число его лучших фильмов входят «Хранители», «Триста спартанцев» и боевик «Запрещённый прием», где Снайдер продемонстрировал свой продюсерский талант, а также впервые предстал в качестве сценариста.

Зак является многодетным отцом: у него восемь детей, рожденных в разных отношениях. Первая жена режиссера – Дениз Вебер – подарила ему двоих сыновей, кроме того, у них было двое приемных детей. В отношениях с Кристен Элин, которая некоторое время работала с ним над рекламными роликами, у Зака родились еще два сына. Со своей второй супругой – продюсером Деборой Джонсон – Снайдер познакомился в 1996 году, а спустя восемь лет они связали себя супружескими узами и даже венчались в церкви. Пара усыновила двоих детей.

Интересные факты о Заке Снайдере
  • Мама Зака Марша Мэнни в прошлом была художницей. Благодаря ее влиянию Снайдер заинтересовался изобразительным искусством, сам занимался рисованием в Лондоне, после чего стал выпускником калифорнийского Колледжа искусства и дизайна.
  • В детстве Снайдер являлся большим поклонником «Звездных войн». Именно легендарная сага Джорджа Лукаса и сформировала его мировоззрение в киноискусстве.
  • За новаторство и оригинальность своих работ в сфере рекламы Зак удостоился большого количества премий, среди которых награды Clio и статуэтка «Золотого льва» на фестивале в Каннах.
  • В 2004 году Снайдер основал собственную продюсерскую компанию Cruel and Unusual Films, а его партнерами стали супруга Дебора Снайдер и Уэсли Коллер.
  • В 2018 году Зак получил диплом Американского института кино за продюсирование картины «Чудо-женщина», которая после выхода на большой экран собрала около 800 миллионов долларов.
  • Осенью 2017 года Снайдер снял на айфон короткометражный фильм «Снег, пар, железо», в котором приняли участие его дети.
  • Одна из приемных детей режиссера – Отем – весной 2017 года совершила суицид. Перед этим она написала фантастический сценарий от первого лица, который ее отец хочет превратить в фильм.
  • Любимые кинокартины Зака – «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика и «Робокоп» Пола Верховена.
Фильмография Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Армия мертвецов
Армия мертвецов
боевик, ужасы, фантастика 2021, США
7.0
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
Бэтмен против Супермена: На заре справедливости
приключения, фантастика, боевик, фэнтези 2016, США
6.0
Человек из стали
Человек из стали
фантастика, фэнтези, приключения, боевик 2013, США
7.0
Запрещенный прием
Запрещенный прием
фэнтези, триллер, боевик 2011, США
7.0
Легенды ночных стражей
Легенды ночных стражей
фэнтези, анимация, приключения 2010, США / Австралия
8.0
Хранители
Хранители
фантастика, фэнтези, боевик, драма, триллер 2009, Великобритания / США
7.0
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9 июня 2022 10:09
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18 апреля 2022 13:58
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