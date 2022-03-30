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Андрес Мускетти
Андрес Мускетти
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Андрес Мускетти
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Дата рождения
17 января 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Андреса Мускетти
Родился в 1973 году. Аргентина.
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Фильмография Андреса Мускетти
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
0.0
Оно 2
ужасы, триллер
2019, США
7.0
Оно
ужасы, триллер
2017, США
7.0
Мама
ужасы
2013, США
7.0
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HBO Max готовит многосерийный приквел дилогии «Оно»
В сериале покажут предысторию Пеннивайза.
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30 марта 2022 10:25
Во время съемок «Флэша» Бен Аффлек наконец нашел правильный подход к роли Бэтмена
По словам актера, в последний раз играть персонажа было «весело и приятно».
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10 января 2022 10:19
Майкл Шеннон вернется к роли генерала Зода во «Флэше»
Также ожидается появление еще одной звезды «Человека из стали».
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23 декабря 2021 10:58
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