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Киноафиша Новости В прокат выйдет фильм со Скарлетт Йоханссон «Она сказала “Да”!»

В прокат выйдет фильм со Скарлетт Йоханссон «Она сказала “Да”!»

9 июля 2025 12:58
В прокат выйдет фильм со Скарлетт Йоханссон «Она сказала “Да”!»

Картина о свадьбе, которую по духу сравнивают с «Очень плохими девчонками».

Кинопрокатная компания Arna Media объявила, что 21 августа выпустит в российский театральный прокат британскую комедийную мелодраму «Она сказала “Да”!» — это дебютный режиссерский проект известной актрисы Кристин Скотт ТомасАнглийский пациент», «Медленные лошади»).

Фильм повествует о трех непохожих друг на друга сестрах — целеустремленной карьеристке Кэтрин (Скарлетт Йоханссон), красавице Виктории (Сиенна Миллер) и скромнице Джорджине (Эмили Бичем). По сюжету они воссоединяются, чтобы увидеться со своей матерью (Томас), которая собирается снова выйти замуж. Вокруг свадьбы разгораются яркие эмоции и возникают интригующие тайны, что оборачивается неожиданными поворотами судьбы.

В прокат выйдет фильм со Скарлетт Йоханссон «Она сказала “Да”!»

По словам Томас, в своем фильме она стремилась отразить «смесь радости, хаоса и неожиданных откровений», свойственную свадьбам.

Примечательно, что в дубляже героиню Йоханссон озвучила Татьяна Шитова — традиционный голос этой голливудской актрисы в России. Также интересно, что это уже третий совместный фильм Йоханссон и Томас, в котором они сыграли дочь и мать.

Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто в 2023 году.

Фото: Vertical
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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