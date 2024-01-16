Аргайл, 2023

Мэттью Вон утвердил Генри Кавилла, потому что «ему нужен был кто-то, рождённый играть Джеймса Бонда — а это Генри — и нужно было перехватить его раньше, чем это сделает студия Бонда». Кавилл, на самом деле, был одним из финалистов на роль Бонда в Казино Рояль (2006), но ему отказали за то, что он был слишком молод — ему тогда было 22 года.