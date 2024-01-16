Аргайл, 2023

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Постер фильма Аргайл: Супершпион
6.0
Аргайл: Супершпион - Трейлер
Киноафиша Фильмы Аргайл: Супершпион
6.0

Аргайл: Супершпион

, 2024
Argylle
Великобритания / боевик / 18+
Трейлеры
Постер фильма Аргайл: Супершпион
6.0
Аргайл: Супершпион - Трейлер
Аргайл: Супершпион  Трейлер

О фильме

Элли Конвей, замкнутая писательница шпионских романов, редко покидает свой дом. Но однажды она попадает в реальный мир шпионажа, когда сюжеты её книг становятся слишком похожи на настоящие дела зловещего подпольного синдиката.

В ролях

Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Elly Conway
Ариана ДеБос
Ариана ДеБос
Keira
Генри Кавилл
Генри Кавилл
Argylle
Сэмюэл Л. Джексон
Сэмюэл Л. Джексон
Джон Сина
Джон Сина
Wyatt
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Сэм Рокуэлл
Сэм Рокуэлл
Aidan Wilde
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Director Ritter
Роб Делани
Роб Делани
Daniel Singh
Armed Guard #1
Дуа Липа
Legrange
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Director Fowler
Режиссер Мэттью Вон
Сценарист Джейсон Фучс
Композитор Lorne Balfe
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 5 марта 2024
Премьера в мире 16 января 2024
Дата выхода
1 февраля 2024 Австралия
1 февраля 2024 Азербайджан 16+
2 февраля 2024 Андорра
31 января 2024 Бельгия
2 февраля 2024 Болгария
1 февраля 2024 Бразилия
2 февраля 2024 Великобритания
1 февраля 2024 Венгрия 12
10 февраля 2024 Вьетнам
2 февраля 2024 Германия
1 февраля 2024 Гонконг
1 февраля 2024 Греция
1 февраля 2024 Грузия PG-13
1 февраля 2024 Израиль
31 января 2024 Индонезия 13+
2 февраля 2024 Ирландия 12A
2 февраля 2024 Исландия Unrated
2 февраля 2024 Испания
1 февраля 2024 Италия 6+
1 февраля 2024 Казахстан 14+
23 февраля 2024 Китай
1 февраля 2024 Кыргызстан 12+
2 февраля 2024 Латвия 16+
2 февраля 2024 Литва
31 января 2024 Марокко
1 февраля 2024 Мексика
1 февраля 2024 Молдавия AP 12
1 февраля 2024 Нидерланды
1 февраля 2024 Новая Зеландия M
2 февраля 2024 Норвегия
1 февраля 2024 ОАЭ TBC
2 февраля 2024 Польша
1 февраля 2024 Португалия
1 февраля 2024 Пуэрто-Рико PG-13
2 февраля 2024 Румыния o.A.
2 февраля 2024 США
1 февраля 2024 Сербия
1 февраля 2024 Сингапур
8 февраля 2024 Словакия 15
1 февраля 2024 Таджикистан
1 февраля 2024 Таиланд
2 февраля 2024 Тайвань
2 февраля 2024 Турция
1 февраля 2024 Узбекистан
1 февраля 2024 Украина
2 февраля 2024 Финляндия Tulossa
31 января 2024 Франция
1 февраля 2024 Хорватия
1 февраля 2024 Черногория
1 февраля 2024 Чехия 12+
1 февраля 2024 Швейцария
2 февраля 2024 Швеция 11
2 февраля 2024 Эстония
7 февраля 2024 Южная Корея
1 марта 2024 Япония
Бюджет $200 000 000
Сборы в мире $96 221 061
Производство Apple Original Films, Cloudy Productions, MARV
Другие названия
Argylle, Argylle: Agente secreto, Аргайл: Супершпион, Ārgails, Argylle - Espião Secreto, Argylle - La super spia, Argylle - Siêu Điệp Viên, Argylle - Tajny szpieg, Argylle: A szuperkém, Argylle: Gizli Casus, Argylle: O Superespião, Argylle: Tajný agent, ARGYLLE／アーガイル, Arqayl: Supercəsus, Άργκαϊλ, Арґайл, Аргајл: Супершпијун, आर्गाइल: सूपर स्पाय, 機密特務：阿蓋爾, 特务亚盖尔, 特工亞皆老, 闪耀先生, 阿吉尔, 阿盖尔：神秘特工, '아가일' - Argylle, Argylle - O Superespião, Argylle: Siêu điệp viên, Аргайл: Супершпионин, Արգայլ, Argylle - อาร์ไกล์ ยอดสายลับ, ARGYLLE/アーガイル, ארגייל

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 33 голоса
5.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3269 В жанре «боевик»  735 В фильмах Великобритании  259 В фильмах 2024 года  193
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Аргайл: Супершпион - Трейлер
Аргайл: Супершпион Трейлер
Аргайл: Супершпион - Тизер
Аргайл: Супершпион Тизер
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Наша рецензия

Создатель серии Kingsman и его намеренно плохое кино с плеядой звезд.&nbsp;
Создатель серии Kingsman и его намеренно плохое кино с плеядой звезд.  Бонд с нелепой прической (шпион Аргайл), его верный мускулистый спутник и обворожительная femme fatale. Компания суперагентов постоянно имеет дело с правительственными заговорами и подвергает свою жизнь смертельной опасности. Вырваться из пучины шпионских игр невозможно, ведь все это происходит на страницах серии романов, которую неустанно создает писательница Элли Конвей.  Скромная девушка выходит из дома только на презентации своих книг, а мужскому вниманию предпочитает компанию…

Отзывы зрителей о фильме Аргайл: Супершпион

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43
Отзывы в целом разделились: фильм — лёгкая самопародийная боевик-комедия с множеством отсылок и ненавязчивой игрой актёров. Сильные стороны: юмор, темп, британский колорит и симпатичные персонажи. Слабые стороны: слабая проработка сюжета, запутанные повороты и несколько эпизодов, которые можно считать лишними. Подойдёт тем, кто любит сарказм и лёгкое развлечение; общая оценка варьируется, многие зрители оценивают просмотр положительно, встречаются критические замечания.
Саммари составлено ИИ на основе 8 отзывов.

Отзывы о фильме

julana6981 20 марта 2024, 14:54
Фильм просто шикарный ! Не читайте отзывы - просто смотрите . Это пародия на боевики . Явно не для любителей Форсажа , всерьез воспринимающих ,… Читать дальше…
Валерия Мишка 17 февраля 2024, 13:44
Честно говоря смотреть на очередной сценарий написанный чат gpt просто невыносимо, бессмысленная трата времени актеров и раздутый бюджет. Сюжет… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Мэттью Вон утвердил Генри Кавилла, потому что «ему нужен был кто-то, рождённый играть Джеймса Бонда — а это Генри — и нужно было перехватить его раньше, чем это сделает студия Бонда». Кавилл, на самом деле, был одним из финалистов на роль Бонда в Казино Рояль (2006), но ему отказали за то, что он был слишком молод — ему тогда было 22 года.

Новости о фильме

Котик не спас: критики прохладно приняли фильм Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион»
1 февраля 2024 13:16 Котик не спас: критики прохладно приняли фильм Мэттью Вона «Аргайл: Супершпион» При этом специалисты отмечают отличную актерскую игру.
Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами
28 сентября 2023 15:26 Вышел трейлер шпионского фильма «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами Создатель «Kingsman» снова переворачивает жанр.
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16 июня 2023 11:57 Шпионский триллер «Аргайл» с Генри Кавиллом и другими звездами обрел дату выхода Премьера фильма от создателя трилогии Kingsman состоится в начале февраля.
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