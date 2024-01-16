Аргайл, 2023

Элли Конвей, замкнутая писательница шпионских романов, редко покидает свой дом. Но однажды она попадает в реальный мир шпионажа, когда сюжеты её книг становятся слишком похожи на настоящие дела зловещего подпольного синдиката.
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|31 января 2024
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|2 февраля 2024
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|12A
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|Исландия
|Unrated
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|14+
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|Кыргызстан
|12+
|2 февраля 2024
|Латвия
|16+
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|Литва
|31 января 2024
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|1 февраля 2024
|Мексика
|1 февраля 2024
|Молдавия
|AP 12
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|M
|2 февраля 2024
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|1 февраля 2024
|ОАЭ
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|Польша
|1 февраля 2024
|Португалия
|1 февраля 2024
|Пуэрто-Рико
|PG-13
|2 февраля 2024
|Румыния
|o.A.
|2 февраля 2024
|США
|1 февраля 2024
|Сербия
|1 февраля 2024
|Сингапур
|8 февраля 2024
|Словакия
|15
|1 февраля 2024
|Таджикистан
|1 февраля 2024
|Таиланд
|2 февраля 2024
|Тайвань
|2 февраля 2024
|Турция
|1 февраля 2024
|Узбекистан
|1 февраля 2024
|Украина
|2 февраля 2024
|Финляндия
|Tulossa
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|Франция
|1 февраля 2024
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|1 февраля 2024
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|1 февраля 2024
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|12+
|1 февраля 2024
|Швейцария
|2 февраля 2024
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|11
|2 февраля 2024
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|Южная Корея
|1 марта 2024
|Япония
Мэттью Вон утвердил Генри Кавилла, потому что «ему нужен был кто-то, рождённый играть Джеймса Бонда — а это Генри — и нужно было перехватить его раньше, чем это сделает студия Бонда». Кавилл, на самом деле, был одним из финалистов на роль Бонда в Казино Рояль (2006), но ему отказали за то, что он был слишком молод — ему тогда было 22 года.