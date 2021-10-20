Содержание:
Акира Куросава - Фильмы
- Акира Куросава – «Расемон»
- Акира Куросава – «Семь самураев»
- Акира Куросава – «Дерсу Узала»
Акира Куросава – Личная жизнь
Акира Куросава родился 23 марта 1910 года в Токио и был самым младшим из восьми детей в семье Исамы и Симы Куросавы. В детстве он интересовался живописью, и одна из его картин даже попала на выставку «Ника-тэн» в 1928 году. Однако к 20 годам, не сумев поступить в колледж, Куросава переключился на кинематограф – устроился ассистентом режиссера Кадзиро Ямамото на студии PCL.
Спустя семь лет, в 1943 году, Куросава выпустил фильм «Гений дзюдо» по собственному сценарию. За ним последовал еще десяток в разной степени успешных, но не очень заметных картин, в том числе производственная драма «Самые красивые» 1944 года о работницах оптической фабрики во время Второй мировой войны, «Гений дзюдо II» и «Пьяный ангел» о борющемся с алкоголизмом докторе из японских трущоб. Этот фильм сам режиссер считает поворотным в своей карьере, когда он освободился от навязанных студией установок и начал снимать свое собственное кино. В 1950 году к Куросаве пришла международная известность с фильмом «Расемон», завоевавшим множество наград в Европе и США. В 1951 году будучи ярым поклонником русской литературы он выпустил экранизацию романа Достоевского «Идиот», а на следующий год снял драму «Жить» о смертельно больном бюрократе, вдохновившись повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича». Новым международным хитом стала историческая драма «Семь самураев», сюжет которой был многократно повторен в кинематографе других стран, в том числе в фильме «Великолепная семерка» Джона Стерджеса. В 1955 году на экраны вышла антивоенная драма «Я живу в страхе», а через два года философская картина «Трон в крови» по мотивам «Макбета» Шекспира и в стилистике театра но. Новой экранизацией произведения русской литературы стала картина «На дне» по пьесе Горького, действие в которой было перенесено в Японию эпохи Эдо. В 1958 году Куросава выпустил романтический эпос «Три негодяя в скрытой крепости», который сильно повлиял на проект Джорджа Лукаса «Звездные войны». Самый социально заостренный фильм режиссера «Плохие спят спокойно» вышел в 1960-м году. Картина посвящена юноше, который мстит за смерть своего отца, и напоминает сюжет «Гамлета» Шекспира. В 1961 году Куросава снял историческую картину «Телохранитель» о ронине, который одерживает верх над враждующими бандитскими кланами, сталкивая их друг с другом. После провального фильма 1970 года «Под стук трамвайных колес», ставшего первым цветным в карьере Куросавы, он пытался покончить с собой, но остался жив. Режиссер снял еще несколько фильмов, в том числе «Дерсу Узала» по мотивам произведений Владимира Арсеньева, самурайскую эпопею «Тень воина» и фильм «Августовская рапсодия» об атомной бомбардировке Нагасаки. Последняя картина Куросавы «Еще нет» вышла в 1993 году.
Историческая драма Куросавы 1950 года по произведению Акутагавы Рюноскэ «В чаще», в котором об одном и том же событии рассказано несколько раз с точки зрения разных персонажей. Действие разворачивается в XI веке: дровосек (Такаси Симура) и странствующий монах (Минору Тиаки) рассказывают крестьянину (Китидзиро Уэда) об убийстве самурая Такэхиро Канадзава (Масаюки Мори) и изнасиловании его жены Масако (Матико Ке). Все поражены, что версии участников не совпадают. Эта картина ознаменовала выход японского кинематографа на мировой уровень, а также получила «Золотого льва» Венецианского фестиваля и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.
Историко-философская драма 1954 года о событиях второй половины XVI века, когда Япония была раздираема междоусобными войнами. Конная банда нападает на деревню и забирает часть урожая, а вместе с ней и молодую женщину. Крестьяне готовятся к новому нападению, но бамбуковыми копьями они не смогут одолеть прекрасно вооруженных и подготовленных врагов. Старейшина Гисаку (Кокутэн Кодо) распоряжается нанять для обороны самураев, и четверо крестьян отправляются в город на их поиски. Там они видят, как боец Симада Камбэй (Такаси Симура), остриженный монахом, убивает вора, похитившего ребенка, и просят его помочь защитить деревню. Самурай соглашается. Фильм был удостоен «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.
Советско-японский фильм Куросавы 1975 года по мотивам произведений Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» о его собственных путешествиях. Ученый, писатель и исследователь Дальнего Востока (Юрий Соломин) встречает в Уссурийском краю таежного охотника Дурсу Узала (Максим Мунзук). Вместе они проходят через множество опасных приключений. Картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.
Куросава был женат на японской актрисе Еко Ягути, которая умерла в 1985 году, оставив ему двоих детей.
Изначально Куросава планировал снять фильм «Дерсу Узала» в Японии, и поэтому много работал над адаптацией сюжета Арсеньева к национальным реалиям. Он даже не задумывался, что в итоге будет работать над картиной в СССР.
Куросава в своих фильмах часто использует противопоставление самурайского холодного оружия и огнестрельного, которое «недостойно чести воина». Этот мотив есть в картинах «Семь самураев», «Телохранитель» и «Тень воина».
В фильме «Расемон» Куросава никак не мог добиться, чтобы дождь был виден не только на переднем плане, но и в глубине кадра, поэтому в воду дождевых машин подмешали чернила – и тогда дождь стал заметен.