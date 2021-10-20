Содержание:

Акира Куросава - Фильмы

- Акира Куросава – «Расемон»

- Акира Куросава – «Семь самураев»

- Акира Куросава – «Дерсу Узала»

​​​​​​​Акира Куросава – Личная жизнь

Акира Куросава родился 23 марта 1910 года в Токио и был самым младшим из восьми детей в семье Исамы и Симы Куросавы. В детстве он интересовался живописью, и одна из его картин даже попала на выставку «Ника-тэн» в 1928 году. Однако к 20 годам, не сумев поступить в колледж, Куросава переключился на кинематограф – устроился ассистентом режиссера Кадзиро Ямамото на студии PCL.



Акира Куросава - Фильмы

Спустя семь лет, в 1943 году, Куросава выпустил фильм «Гений дзюдо» по собственному сценарию. За ним последовал еще десяток в разной степени успешных, но не очень заметных картин, в том числе производственная драма «Самые красивые» 1944 года о работницах оптической фабрики во время Второй мировой войны, «Гений дзюдо II» и «Пьяный ангел» о борющемся с алкоголизмом докторе из японских трущоб. Этот фильм сам режиссер считает поворотным в своей карьере, когда он освободился от навязанных студией установок и начал снимать свое собственное кино. В 1950 году к Куросаве пришла международная известность с фильмом «Расемон», завоевавшим множество наград в Европе и США. В 1951 году будучи ярым поклонником русской литературы он выпустил экранизацию романа Достоевского «Идиот», а на следующий год снял драму «Жить» о смертельно больном бюрократе, вдохновившись повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича». Новым международным хитом стала историческая драма «Семь самураев», сюжет которой был многократно повторен в кинематографе других стран, в том числе в фильме «Великолепная семерка» Джона Стерджеса. В 1955 году на экраны вышла антивоенная драма «Я живу в страхе», а через два года философская картина «Трон в крови» по мотивам «Макбета» Шекспира и в стилистике театра но. Новой экранизацией произведения русской литературы стала картина «На дне» по пьесе Горького, действие в которой было перенесено в Японию эпохи Эдо. В 1958 году Куросава выпустил романтический эпос «Три негодяя в скрытой крепости», который сильно повлиял на проект Джорджа Лукаса «Звездные войны». Самый социально заостренный фильм режиссера «Плохие спят спокойно» вышел в 1960-м году. Картина посвящена юноше, который мстит за смерть своего отца, и напоминает сюжет «Гамлета» Шекспира. В 1961 году Куросава снял историческую картину «Телохранитель» о ронине, который одерживает верх над враждующими бандитскими кланами, сталкивая их друг с другом. После провального фильма 1970 года «Под стук трамвайных колес», ставшего первым цветным в карьере Куросавы, он пытался покончить с собой, но остался жив. Режиссер снял еще несколько фильмов, в том числе «Дерсу Узала» по мотивам произведений Владимира Арсеньева, самурайскую эпопею «Тень воина» и фильм «Августовская рапсодия» об атомной бомбардировке Нагасаки. Последняя картина Куросавы «Еще нет» вышла в 1993 году.



Акира Куросава – «Расемон»

Историческая драма Куросавы 1950 года по произведению Акутагавы Рюноскэ «В чаще», в котором об одном и том же событии рассказано несколько раз с точки зрения разных персонажей. Действие разворачивается в XI веке: дровосек (Такаси Симура) и странствующий монах (Минору Тиаки) рассказывают крестьянину (Китидзиро Уэда) об убийстве самурая Такэхиро Канадзава (Масаюки Мори) и изнасиловании его жены Масако (Матико Ке). Все поражены, что версии участников не совпадают. Эта картина ознаменовала выход японского кинематографа на мировой уровень, а также получила «Золотого льва» Венецианского фестиваля и «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке.



Акира Куросава – «Семь самураев»

Историко-философская драма 1954 года о событиях второй половины XVI века, когда Япония была раздираема междоусобными войнами. Конная банда нападает на деревню и забирает часть урожая, а вместе с ней и молодую женщину. Крестьяне готовятся к новому нападению, но бамбуковыми копьями они не смогут одолеть прекрасно вооруженных и подготовленных врагов. Старейшина Гисаку (Кокутэн Кодо) распоряжается нанять для обороны самураев, и четверо крестьян отправляются в город на их поиски. Там они видят, как боец Симада Камбэй (Такаси Симура), остриженный монахом, убивает вора, похитившего ребенка, и просят его помочь защитить деревню. Самурай соглашается. Фильм был удостоен «Серебряного льва» Венецианского кинофестиваля.



Акира Куросава – «Дерсу Узала»

Советско-японский фильм Куросавы 1975 года по мотивам произведений Владимира Арсеньева «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» о его собственных путешествиях. Ученый, писатель и исследователь Дальнего Востока (Юрий Соломин) встречает в Уссурийском краю таежного охотника Дурсу Узала (Максим Мунзук). Вместе они проходят через множество опасных приключений. Картина получила премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке.



Акира Куросава – Личная жизнь

Куросава был женат на японской актрисе Еко Ягути, которая умерла в 1985 году, оставив ему двоих детей.