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Евгений Цыганов – Фильмы

Евгений Цыганов – Личная жизнь

Российский актер театра и кино, кино и театральный режиссер Евгений Эдуардович Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Родители – Эдуард Евгеньевич и Любовь Викторовна – сотрудники московского научно-исследовательского института «Титан». Есть старшая сводная сестра Ирина.

В детстве Евгений занимался в музыкальной школе, окончил ее по классу фортепиано. В 1993 году начал играть в рок-группе «A.S.». Через несколько лет Цыганов вместе с другом создал группу «Гренки». Коллектив давал выступления в клубах, в 2004 году группа распалась. В 2009 году «Гренки» воссоединились.

В 1996 году Евгений Цыганов поступил в Щукинское училище, а на следующий год подал документы на режиссерский факультет РАТИ. Окончил обучение в 2001 году и начал работать в труппе «Мастерская Петра Фоменко». В 2014 году Евгений Цыганов впервые попробовал свои силы в качестве театрального режиссера. Он поставил спектакль «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной.

Евгений Цыганов – Фильмы

Дебютной ролью в кино для Евгения стал персонаж Илья в триллере Юрия Грымова «Коллекционер» (2001). За роль Постникова в картине Дениса Евстигнеева «Займемся любовью» (2002) молодой актер получил премию фестиваля «Кинотавр».

В 2003 году Евгений Цыганов сыграл одну из главных ролей в ленте Алексея Учителя «Прогулка». Сценарий к картине написала Дуня Смирнова. Картина показывает прогулку по Петербургу девушки Оли (Ирина Пегова) и двух ее случайных знакомых – Алеши (Павел Баршак) и Пети (Евгений Цыганов). Лента получила ряд наград и номинаций. Цыганов продолжил сотрудничество с Учителем: в 2005 году актер сыграл афериста Германа в картине «Космос как предчувствие» с Евгением Мироновым в главной роли.

В 2004 году Цыганов получил главную роль в многосерийном телефильме «Дети Арбата». Его персонаж – Саша Панкратов – становится жертвой сталинских репрессий еще до начала Большого террора. Коллегами по съемочной площадке стали Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Максим Суханов, Ирина Леонова, Даниил Страхов.

В 2006 году Цыганов сыграл главную роль в романтической комедии «Питер FM», дебютной картины режиссера Оксаны Бычковой. Лента рассказывает о ведущей на радио Маше (Екатерина Федулова) и приезжем архитекторе Максиме (Цыганов), которым волей случая суждено встретиться.

В фантастической мелодраме Анны Меликян «Русалка» (2007), рассказывающей о жизни мечтательной девушки Маши (Мария Шалаева), Евгений Цыганов сыграл Сашу, продавца участков на Луне. В Сашу безответно влюбляется 18-летняя Маша. Картина получила ряд наград, а также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Артист запомнился ролью в картине шведского режиссера Андреса Банке «Горячие новости» (2009). Фильм повествует о группе московских оперативников во главе с майором Смирновым (Андрей Мерзликин), проводящих операцию по захвату банды, руководит которой жесткий главарь (Евгений Цыганов).

В телеальманахе «9 мая. Личное отношение» (2010) Цыганов дебютировал в качестве режиссера короткометражного фильма. Евгений поставил новеллу «Случайный вальс».

В ироничной мелодраме «Неадекватные люди» (2010) режиссера Романа Каримова Евгений Цыганов сыграл психолога-садомазохиста. Главный герой ленты – Виталий (Илья Любимов) – переезжает из Серпухова в Москву. Однако замечает, что его сплошь и рядом окружают не совсем нормальные личности.

В сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» (2013), посвященном советским кинематографистам 1960-ых годов, Цыганов воплотил образ оператора Виктора Хрусталева.

Примечательны роли артиста в сериалах «Фарца», «София», «Озабоченные, или любовь зла», «Вы все меня бесите!».

В 2015 году Цыганов сыграл Зилова в фильме Александра Прошкина «Райские кущи» (2015) по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Также артисту досталась роль капитана Леонида Киценко в военной драматической ленте «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

В 2018 году артист засветился в фэнтезийной ленте «Черновик» Сергея Мокрицкого, снятой по мотивам одноименного произведения Сергея Лукьяненко.

Евгений Цыганов – Личная жизнь

Евгений Цыганов дважды состоял в фактическом браке. Первой избранницей артиста стала актриса Ирина Леонова. У пары родилось шестеро детей: Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий, Вера. С 2015 года Евгений Цыганов разорвал отношения с Леоновой и стал жить с актрисой Юлией Снигирь. От фактического брака родился сын Федор Цыганов.