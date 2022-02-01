Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Евгений Цыганов

Евгений Цыганов

Yevgeni Tsyganov
Евгений Цыганов
Евгений Цыганов Yevgeni Tsyganov
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 марта 1979
Возраст
43 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
180 см
Личные связи
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
В фактическом браке с 2015 года
Биография Евгения Цыганова

Содержание:
Евгений Цыганов – Фильмы
Евгений Цыганов – Личная жизнь

Российский актер театра и кино, кино и театральный режиссер Евгений Эдуардович Цыганов родился 15 марта 1979 года в Москве. Родители – Эдуард Евгеньевич и Любовь Викторовна – сотрудники московского научно-исследовательского института «Титан». Есть старшая сводная сестра Ирина.

В детстве Евгений занимался в музыкальной школе, окончил ее по классу фортепиано. В 1993 году начал играть в рок-группе «A.S.». Через несколько лет Цыганов вместе с другом создал группу «Гренки». Коллектив давал выступления в клубах, в 2004 году группа распалась. В 2009 году «Гренки» воссоединились.

В 1996 году Евгений Цыганов поступил в Щукинское училище, а на следующий год подал документы на режиссерский факультет РАТИ. Окончил обучение в 2001 году и начал работать в труппе «Мастерская Петра Фоменко». В 2014 году Евгений Цыганов впервые попробовал свои силы в качестве театрального режиссера. Он поставил спектакль «Олимпия» по пьесе Ольги Мухиной.

Евгений Цыганов – Фильмы

Дебютной ролью в кино для Евгения стал персонаж Илья в триллере Юрия Грымова «Коллекционер» (2001). За роль Постникова в картине Дениса Евстигнеева «Займемся любовью» (2002) молодой актер получил премию фестиваля «Кинотавр».

В 2003 году Евгений Цыганов сыграл одну из главных ролей в ленте Алексея Учителя «Прогулка». Сценарий к картине написала Дуня Смирнова. Картина показывает прогулку по Петербургу девушки Оли (Ирина Пегова) и двух ее случайных знакомых – Алеши (Павел Баршак) и Пети (Евгений Цыганов). Лента получила ряд наград и номинаций. Цыганов продолжил сотрудничество с Учителем: в 2005 году актер сыграл афериста Германа в картине «Космос как предчувствие» с Евгением Мироновым в главной роли.

В 2004 году Цыганов получил главную роль в многосерийном телефильме «Дети Арбата». Его персонаж – Саша Панкратов – становится жертвой сталинских репрессий еще до начала Большого террора. Коллегами по съемочной площадке стали Чулпан Хаматова, Евгения Симонова, Максим Суханов, Ирина Леонова, Даниил Страхов.

В 2006 году Цыганов сыграл главную роль в романтической комедии «Питер FM», дебютной картины режиссера Оксаны Бычковой. Лента рассказывает о ведущей на радио Маше (Екатерина Федулова) и приезжем архитекторе Максиме (Цыганов), которым волей случая суждено встретиться.

В фантастической мелодраме Анны Меликян «Русалка» (2007), рассказывающей о жизни мечтательной девушки Маши (Мария Шалаева), Евгений Цыганов сыграл Сашу, продавца участков на Луне. В Сашу безответно влюбляется 18-летняя Маша. Картина получила ряд наград, а также была номинирована на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Артист запомнился ролью в картине шведского режиссера Андреса Банке «Горячие новости» (2009). Фильм повествует о группе московских оперативников во главе с майором Смирновым (Андрей Мерзликин), проводящих операцию по захвату банды, руководит которой жесткий главарь (Евгений Цыганов).

В телеальманахе «9 мая. Личное отношение» (2010) Цыганов дебютировал в качестве режиссера короткометражного фильма. Евгений поставил новеллу «Случайный вальс».

В ироничной мелодраме «Неадекватные люди» (2010) режиссера Романа Каримова Евгений Цыганов сыграл психолога-садомазохиста. Главный герой ленты – Виталий (Илья Любимов) – переезжает из Серпухова в Москву. Однако замечает, что его сплошь и рядом окружают не совсем нормальные личности.

В сериале Валерия Тодоровского «Оттепель» (2013), посвященном советским кинематографистам 1960-ых годов, Цыганов воплотил образ оператора Виктора Хрусталева.

Примечательны роли артиста в сериалах «Фарца», «София», «Озабоченные, или любовь зла», «Вы все меня бесите!».

В 2015 году Цыганов сыграл Зилова в фильме Александра Прошкина «Райские кущи» (2015) по мотивам пьесы Александра Вампилова «Утиная охота». Также артисту досталась роль капитана Леонида Киценко в военной драматической ленте «Битва за Севастополь» Сергея Мокрицкого.

В 2018 году артист засветился в фэнтезийной ленте «Черновик» Сергея Мокрицкого, снятой по мотивам одноименного произведения Сергея Лукьяненко.

Евгений Цыганов – Личная жизнь

Евгений Цыганов дважды состоял в фактическом браке. Первой избранницей артиста стала актриса Ирина Леонова. У пары родилось шестеро детей: Полина, Никита, Андрей, София, Александр, Георгий, Вера. С 2015 года Евгений Цыганов разорвал отношения с Леоновой и стал жить с актрисой Юлией Снигирь. От фактического брака родился сын Федор Цыганов.

Интересные факты о Евгении Цыганове
  • С 9 лет Евгений стал играть в Театре на Таганке, выступал на протяжении четырех лет;
  • В детстве Евгений Цыганов не помышлял о карьере актера, он мечтал стать менеджером;
  • Евгений Цыганов учился в Московской международной киношколе вместе с Юрием Колокольниковым. Цыганова исключили за неуправляемость.
Фильмография Евгения Цыганова
Блондинка
комедия 2022, Россия
0.0
TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
TheatreHD. Золотая Маска: Моцарт «Дон Жуан». Генеральная репетиция
спектакль 2022, Россия
0.0
Эпрон: Сокровища погибшего корабля
исторический 2022, Россия
0.0
Воланд
Воланд
драма, фэнтези 2022, Россия
0.0
Медея
Медея
драма 2021, Россия
6.0
Цой
Цой
драма 2020, Россия
5.0
Как Надя пошла за водкой
Как Надя пошла за водкой
драма 2020, Россия
0.0
Неадекватные люди 2
Неадекватные люди 2
комедия, драма 2019, Россия
7.0
Все фильмы
Фотографии Евгения Цыганова Все фотографии
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Евгений Цыганов и Юлия Снигирь Евгений Цыганов с первой женой Евгений Цыганов
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Мастер настаивает на существовании Дьявола в первом тизере фильма «Воланд» «Что-то случится непременно».
Написать
1 февраля 2022 12:28
Фильм «Воланд» с Юлией Снигирь и Аугустом Дилем обрел дату выхода в прокат Новая адаптация «Мастера и Маргариты» появится в 2023-м.
Написать
20 января 2022 15:00
Юлия Снигирь опубликовала пару новых кадров из фильма «Воланд» Актриса прокомментировала костюмы из новой версии «Мастера и Маргариты».
Написать
17 января 2022 14:25
Все новости
Статьи о персоне
Унизил детей от экс-супруги на всю страну: народ ахнул от признания Евгения Цыганова Артист предпочел быть честным с фанатами.
Написать
5 июля 2022 14:25
Леонова, брошенная Цыгановым с 7 детьми, ушла из кино: «Никому не могу доверять» Знаменитость старается не комментировать свою личную жизнь.
Написать
12 октября 2021 10:06
Евгений Цыганов рассказал о воспитании восьми детей на две семьи: «Нет возможности сойти с ума» Артист дал большое интервью журналистке Катерине Гордеевой.
Написать
2 июня 2021 11:29
Все статьи
Связи
Юлия Снигирь
Юлия Снигирь
В фактическом браке с 2015 года
Все связи
Related video
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Приложение киноафиши