Обезьянка стремится воссоединиться с сородичами в трейлере фильма «Побег из зоопарка»

Кинопрокатная компания «Наше кино» представила дублированный трейлер немецкой приключенческой картины для всей семьи «Побег из зоопарка».

В центре сюжета — маленькая обезьяна Чи-Чи-Чи, которая однажды узнает, что мир не ограничивается лишь территорией зоопарка. Узнав о том, что ее предки жили в диких условиях, Чи-Чи-Чи решает сбежать, чтобы отыскать свою семью и вызволить других зверей из заточения в большом городе. Компанию мартышке составляют ее новые друзья в лице орла, енота и хамелеона. Впереди у животных насыщенное событиями и удивительными открытиями путешествие. Так, в трейлере показано, что из зоопарка Чи-Чи-Чи вырывается на маленьком аэроплане.

События разворачиваются в альтернативном фантастическом мире, в котором разные звери скрытно живут в неожиданных местах — они обирают в почтовых ящиках, банках, светофорах. Кроме того, животные способны менять назначение обычных бытовых предметов.

«Побег из зоопарка» может понравиться любителям франшизы «Ночь в музее». Это добрая история с милыми животными, легким юмором и невероятными приключениями. Снял фильм по собственному сценарию режиссер Файт Хельмер.