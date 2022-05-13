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Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Christopher Walken
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Кристофер Уокен
Christopher Walken
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Дата рождения
31 марта 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Куинс, Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Биография Кристофера Уокена
Родился 31 марта 1943 года. Куинс, Нью-Йорк, США.
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Фильмография Кристофера Уокена
Дюна 2
фантастика, боевик, приключения, драма
2023, США / Канада
0.0
Дикая парочка
драма, мелодрама
2020, Ирландия
5.0
Дедушка НЕлегкого поведения
комедия, семейный
2020, США
6.0
Незаменимый ты
комедия, драма, мелодрама
2018, США
6.0
Девять жизней
комедия, семейный
2016, Франция
6.0
Эдди «Орел»
драма, спорт
2016, Великобритания / США / Германия
7.0
Семейка Фэнг
драма
2016, США
6.0
Книга джунглей
драма, приключения, фэнтези
2016, США
7.0
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Кристофер Уокен получил роль Императора Шаддама IV во второй части «Дюны»
Этот персонаж будет главным антагонистом.
Написать
13 мая 2022 10:49
Общественные работы оборачиваются ограблением в трейлере второго сезона «Нарушителей»
Семерке мелких правонарушителей придется объединиться, чтобы спастись от разгневанной мафии.
Написать
3 марта 2022 16:11
Офисный работник Адам Скотт подвергается загадочной операции в трейлере сериала-антиутопии «Разделение»
Поставил шоу Бен Стиллер, а одну из главных ролей сыграл оскароносный Кристофер Уокен.
Написать
19 января 2022 11:03
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