Режиссёр Кристофер Нолан родился 30 июля 1970 года в Лондоне. Его отец, Бернард Джеймс Нолан, работал в рекламной сфере, а мать, Кристина Нолан, была стюардессой. Когда будущий режиссёр был маленьким, он постоянно проводил время в переездах между Англией и США. Любовь к кинематографу зародилась в нём после просмотра «Звёздных войн» в семилетнем возрасте. С того времени Кристофер стал снимать на камеру Super-8, а главными героями его первых фильмов были игрушечные солдатики.

Фильмы Кристофера Нолана

Кристофер Нолан окончил факультет английской литературы в Университетском колледже Лондона. Параллельно он также стал снимать первые короткометражные работы. Одна из них называлась «Воровство» и была представлена на Кембриджском кинофестивале. В 1997 году он снимает короткий метр «Жук-скакун», вошедший в сборник Cinema16: European Short Films. Главную роль там сыграл его друг Джереми Теобальд. Он же снялся в главной роли в полнометражном дебюте Нолана «Преследование».

Премьера фильма состоялась в 1998 году на кинофестивале в Торонто и привлекла к себе внимание критиков и студий, в числе которых была Newmarket Films. Именно под её эгидой в прокат вышла вторая лента режиссёра «Помни». Кристофер Нолан, благодаря именно этому фильму, получил всемирную известность. Картина в 2000 году даже удостоилась двух номинаций на «Оскар» и в настоящее время считается культовой. Затем режиссёр снимает свой третий фильм «Бессонница» и закрепляет за собой статус одного из самых подающих надежды постановщиков своего времени.

Кристофер Нолан - Бэтмен

В 2005 году Кристофер Нолан приходит в крупнобюджетное голливудское кино, став режиссёром фильма «Бэтмен: Начало» с Кристианом Бэйлом, Майклом Кейном и Лиамом Нисоном. Среди режиссёров, которые рассматривались в качестве постановщиков перезапуска экранизаций комиксов о культовом супергерое, также значились Клинт Иствуд, братья Вачовски, Дэвид Финчер и Даррен Аронофски. Концепция Нолана пришлась по вкусу компании Warner Bros., что открыло ему дорогу в большое кино. В результате была выпущена целая трилогия, которая принесла огромные кассовые сборы и была отлично принята зрителями по всему миру. «Тёмный рыцарь» Кристофера Нолана превзошёл все ожидания и считается одним из лучших в фильмографии режиссёра. Именно благодаря успеху этого проекта, Кристофер Нолан смог воплотить на экране свою масштабную задумку – снять ленту «Начало».

Кристофер Нолан – «Начало»

Идею для фильма «Начало» Нолан вынашивал практически 10 лет и выпустил его в 2010 году. В главных ролях сыграли такие известные актёры, как Леонардо ДиКаприо, Джозеф Гордон-Левитт, Киллиан Мёрфи, Том Харди, Эллен Пейдж, Майкл Кейн и другие. Картина моментально покорила зрителей и до сих пор вызывает бурные обсуждения. История о погружении в сновидения сумела взять четыре «Оскара» и собрать в прокате более 800 миллионов долларов.

Кристофер Нолан – «Интерстеллар»

После завершения трилогии о Тёмном рыцаре Кристофер Нолан снял свой следующий масштабный проект – «Интерстеллар» с Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, Джессикой Честейн и Мэттом Дэймоном. Фильм имел большой отклик у зрителей по всему миру, однако не сумел превзойти по сборам «Начало». Тем не менее, ему удалось вновь взять четыре «Оскара» в технических номинациях.

Кристофер Нолан – «Дюнкерк»

«Дюнкерк» Кристофера Нолана вышел в 2017 году и вновь покорил публику и зрителей. Картина рассказывает об исторической операции «Динамо» по спасению английских солдат во время Второй мировой войны. Нолан впервые работал с историческим жанром и впервые получил номинацию на «Оскар» за режиссуру.

Кристофер Нолан – Личная жизнь

Кристофер Нолан на протяжении долгих лет женат на Эмме Томас. Совместно с ней он организовал продюсерскую компанию, и супруга выступила в качестве продюсера всех его картин. У пары четверо детей: Магнус, Оливер, Флора и Рори.