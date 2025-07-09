Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино

Если б у меня такое в жизни было, я был бы супермен.

В мировой прокат выходит «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли. Мы решили исследовать образ важнейшего героя для супергеройского кино и то, как со временем менялось представление о добре и справедливости в его обличии.

Способности с приставкой «супер»

Канонический образ Супермена знаком каждому: высокий брюнет с мускулистым телом, синий комбинезон с огромной буквой S на груди, красные трусы поверх и красный плащ. Сколько бы авторы комиксов, анимации и фильмов не пытались нарядить Человека из стали в отличные от канона костюмы, герой все равно возвращался к полюбившемуся яркому образу, который всегда вселял надежду на светлое будущее и олицетворял защиту и героизм. К примеру, в комиксе «Возвращение Супермена», который вышел после «Смерти Супермена», главный герой предстал в непривычном черном трико с серебряными вставками и волосами до плеч. Новый образ, конечно, у публики не прижился. Зато костюм перешел к Супермену из будущего или злому Супермену.

«Супермен» (2025)

Кроме того, не стояли на месте и способности Супермена. Сегодня мы знаем, что он обладает суперскоростью, рентгеновским зрением, может победить врага лазером из глаз, и самое главное — умеет летать. После выхода телесериала о Супермене в 1952 году из продажи даже пришлось изъять костюмы этого персонажа. Некоторые дети были уверены, что одеяние придает им волшебные суперспособности, поэтому выпрыгивали из окон и с крыш в надежде полететь, как их кумир, который оказался слишком убедительным. Роль Супермена тогда играл Джордж Ривз, и киношникам пришлось записать серию роликов с актером, где он объясняет, что лишь выходец с Криптона умеет летать. Авторы игрового сериала 1947 года и вовсе поступили иначе: в пиар-кампании проекта они подчеркивали, что на главную роль пригласили настоящего Супермена, а актер Кирк Элин всего лишь исполняет роль скромного журналиста Кларка Кента — земного альтер эго героя, с помощью которого можно было спрятаться среди простых людей.

К слову, летать Супермен научился не сразу. Поначалу в комиксах сын Криптона умел лишь высоко прыгать, но создатели первой анимации о герое Макс и Дэйв Фляйшеры поняли, что рисовать приседание, отталкивание и приземление слишком долго. В результате Супермену придумали суперспособность летать. Кажется, с тех пор и зародилась традиция приписывать приставку супер к любому действию Человека из стали. В 80-х телепатия Супермена дополнилась телекинезом, в ленте «Супермен: В поисках мира» герой мог одним лишь взглядом построить кусок Великой Китайской стены, он перестал быть зависим от еды при всей любви к бургерам, научился суперчревовещанию и самокопированию, а в 90-х Супермен уже не летал, а телепортировался.

«Супермен» (1978)

Теперь же каждое действие Супермена можно наделить новой волшебной силой. Такая особенность героя стала его наградой и проклятием одновременно. С одной стороны, Супермен — абсолютно неуязвимый герой, который всегда оказывается сильнее. Единственное, что может его убить — вещество криптонит с его родной планеты. С другой стороны, такому герою сложно сочувствовать, за него трудно переживать, ведь зритель заранее знает, что удача и победа будут на его стороне. Поэтому слава Супермена всегда была волнообразной — от бешеной популярности до кассовых провалов и обратно. В 1993 создателям комиксов даже пришлось убить Супермена, чтобы возродить интерес к герою.

Супермен в мировой истории

Еще до рождения канонического образа Супермен был лысым и злым, а его имя было принято писать через дефис. Само слово «супермен» в английском языке появилось благодаря Бернарду Шоу, который назвал свою пьесу Man and Superman, отсылая к теории Ницше о сверхчеловеке. Создатели Супермена Сигел и Шустер вряд ли знали об этом, но позаимствовали имя из газет — журналисты в те времена называли суперменами успешных политиков и спортсменов.

Что касается сущности Супермена, то универсальный защитник всех страдальцев родился из личной истории Сигела и Шутера. Они были детьми эмигрировавших евреев и часто подвергались издевательствам со стороны сверстников. Видимо, детские травмы потребовали создать такого благодетеля, который бы спасал тех, кто несправедливо обижен. Любопытно и то, что Супермена обожали такие же эмигранты — именно благодаря им он стал звездой. Приехавшие в США иностранцы читали комиксы, чтобы учить английский язык, а заодно вдохновлялись образом человека, который прибыл в США с планеты Криптон и добился в этой стране колоссальных высот.

На внешний вид Супермена повлияли главные голливудские звезды. Внешность супергероя списали с актера немого кино Дугласа Фэрбенкса, а его скромное альтер эго — с комика Гарольда Ллойда. Имя же застенчивому журналисту придумали из объединения имен актеров Кларка Гейбла и Кента Тейлора. Таким образом, фабрика грез лишь усилила идеальный образ спасителя всего человечества.

«Тайны Смолвиля» (2001–2011)

В 1940 году в образе Супермена появилась еще одна важная черта: ему было запрещено собственноручно убивать злодеев. Изображение крови и пыток было под запретом, а противники могли погибать только в результате собственных действий, к которым Супермен мог их лишь подтолкнуть. Это жесткое правило действовало на протяжении сорока лет, что сделало из Супермена своеобразного святого, который восстанавливает справедливость без рукоприкладства и крови. Тогда же, в 40-е годы, Супермен пришелся кстати из-за Второй мировой войны. Героя стали активно использовать, чтобы поднять боевой дух американских солдат, он стал самым настоящим патриотом. А девиз «За правду и справедливость!» сменился девизом «За правду, справедливость и американский образ жизни!»

В 1987 году в фильме «Супермен: Борьба за мир» Человек из стали даже пытался остановить гонку вооружений. В картине есть эпизод, в котором Супермен в исполнении Кристофера Рива с пацифистским пафосом произносит в ООН речь о том, что он избавит мир от ядерного оружия. Такое глобальное заявление Супермена мало кого впечатлило. Фильм провалился в прокате, а Супермен пропал из поля зрения примерно на 20 лет. Однако именно Кристофер Рив считается идеальным Суперменом в кино — ему удалось найти баланс между отвагой и скромностью при канонической для героя обаятельной внешности.

Путь от супергероя до человека

Если в комиксах Супермена убивали с потенциалом воскрешения, чтобы возродить интерес к его личности, то в кино его старались очеловечить и убрать ореол недосягаемости. Да, Кларку Кенту достались суперспособности, но жизнь его проще не стала.

Все в том же фильме Ричарда Доннера с Ривом в главной роли у Супермена появляются корни в лице отца, которого сыграл Марлон Брандо. Это породнило пришельца с обыкновенными землянами через наличие родителей. Сценарий этого полнометражного фильма изначально писал Марио Пьюзо, автор «Крестного отца». Продюсер Илья Салкенд хотел заполучить звездное имя в титрах, но получил от Пьюзо огромный текст с обилием отсылок к Библии. Сценарий, конечно, пришлось переписывать, и задачу эту доверили автору бондианы Тому Манкевичу. Тем не менее от близости Супермена к Иисусу Христу не избавились — христианский символизм позволил создать не просто супергероя, а жертвенного и милосердного спасителя, человеколюбца.

«Человек из стали» (2013)

В 1988 году выходит мультсериал от студии Ruby-Spears. Глобально он мало чем отличается от других произведений о Человеке из стали. Отличительной чертой стало лишь то, что каждый эпизод сериала заканчивался сценами из детства и юности героя. У зрителей впервые появилась возможность узнать предысторию Супермена подробнее — от школьных лет и первой влюбленности до становления борца за мир и справедливость. Оказалось, что детство повлияло на Супермена так же, как и на любого из нас, и многие его чувства оказались не чужды простым людям. Тему молодости и становления героя чуть позже поддержал сериал «Супербой».

В 1993 году на экраны выходит «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена», где большая часть сюжета посвящена не подвигам сверхчеловека, а его отношениям с девушкой по имени Лоис Лейн — еще одной канонической героиней комиксов. Мелодраматическая тональность превратила Супермена в настоящего романтика и показала, что даже самые яростные защитники способны на нежную и трогательную любовь.

Тренд на очеловечивание супергероя стали поддерживать и мультфильмы. Так, в 1996 году появилась еще одна анимация «Супермен», которая, с одной стороны, была верна первоисточникам, а с другой — научилась показывать, что не все возможно даже с приставкой «супер», и порой герою нужно приложить немалые усилия, чтобы добиться успеха.

Эра Супермена в нашем веке началась с рассказа о его прошлом. В 2001 году Джеймс Маршалл, Грег Биман и Майк Рол представили сериал «Тайны Смолвиля», который детально повествует о взрослении Кларка Кента, а не о Супермене. Школьная жизнь, первая любовь, пока еще дружба, а не вражда с Лексом Лютором. Супермен окончательно обрел человеческий облик и мораль, что было необходимо для того, чтобы войти в поп-культуру как основной супергерой.

«Супермен и Лоис» (2021–2014)

Конец 2000-х подарил нам Супермена в исполнении Генри Кавилла. Пока Marvel запускали «Железного человека», а Кристофер Нолан шел на революцию в супергероике с «Темным рыцарем», «Человек из стали» Зака Снайдера вновь обращался к человеческому облику Супермена и его первым шагам на героическом поприще. Новый Супермен оказался «лишним человеком». Снайдер сфокусировался на психологизме героя, который потерял свою Родину, но еще не нашел в себе сверхспсобности, большие цели и главную миссию на Земле.

Совершенно другой подход к изображению Супермена возник в 2021 году, когда вышел сериал «Супермен и Лоис». Здесь звезда комиксов уже давно состоялся как супергерой. Более того, он обзаводится семьей и детьми. После смерти матери он возвращается в родной город в Канзасе, где с наступлением страшных событий решается судьба жителей. Но экшен здесь далеко не главное. В центре повествования неожиданно оказывается извечно актуальная тема — отношения отцов и детей.

Каким должен был стать и каким в итоге получился Супермен в 2025 году — пока что вопрос открытый. Мир на пороге апокалипсиса, но способны ли его спасти старые герои, которые уже больше 80 лет то будоражат поп-культуру, то оказываются никому не нужны? Трудно сказать, сможет ли новый Супермен возродить киновселенную DC или, как написали в рецензии Daily Beast, забьет «последний гвоздь в крышку гроба супергеройского кино». Хочется все же верить, что если спасение мира невозможно, то хотя бы у спасения надежды на лучшее и веры в любовь шансы пока еще есть.