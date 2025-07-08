Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Радио MAXIMUM провело огненный Грильфест

Радио MAXIMUM провело огненный Грильфест

8 июля 2025 14:00
Радио MAXIMUM провело огненный Грильфест

В этом году гостями фестиваля стали без малого 70 тысяч человек.

4–6 июля в московском гастроквартале «Три вокзала. Депо» радио MAXIMUM провело второй Грильфест. На этом мероприятии приготовленная на углях еда соединилась с зажигательной живой музыкой.

Радио MAXIMUM специализируется на качественной рок-музыке, привнося в жизнь своих слушателей динамику и витальность. Именно такая атмосфера была создана на Грильфесте. Пока в разных уголках «Три вокзала. Депо» жарилось и поглощалось ароматное мясо, на сцене звучали полюбившиеся аудитории MAXIMUM хиты, а также новые драйвовые композиции. На сцене выступили The Translators, Кирпичи, Trubetskoy, Ландыши, ЛеРок, ЙОП ШОУ, Скоты, Мытищи в огне, Pozitiva Funk Orchestra, Йемен, Рви Меха — ОРКЕСТР, Tabasco Band, Tattooin, Мыло, GORODA, CARDIO KILLER, Дедовский свитер. В роли ведущих выступили Чак и Дмитрий Шуманский.

Радио MAXIMUM провело огненный Грильфест

Кроме того, радио MAXIMUM представила эксклюзивный мерч — ограниченную линейку товаров, связанных с русскими матрешками. Коллекция включает фигурки, брелоки, футболки и разные арт-объекты. Матрешки украшены портретами легенд мировой рок-музыки, среди которых Оззи Озборн, Серж Танкян, Тилль Линдеман. Все эти сувениры можно было приобрести на фестивале.

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»
Виктория Аморина
Виктория Аморина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Пособие для денди: 7 сериалов, которые привьют чувство вкуса Читать дальше 22 июля 2025
Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Под скальпелем безумной науки: 10 фильмов и сериалов о жутких экспериментах Читать дальше 18 июля 2025
Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Эпоха слома: 7 многосерийных проектов о конце XX века Читать дальше 16 июля 2025
Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Навстречу летней неге: 8 расслабляющих фильмов с атмосферой отпуска Читать дальше 15 июля 2025
Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Обуздать дремлющего демона: как развивалась телефраншиза «Декстер» Читать дальше 13 июля 2025
Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Эволюция сына Криптона: как менялся образ Супермена в кино Читать дальше 9 июля 2025
В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода» В царстве доисторических ящеров: 6 альтернатив «Миру Юрского периода» Читать дальше 4 июля 2025
Что смотреть в июле: 12 главных премьер в кино и на стримингах Что смотреть в июле: 12 главных премьер в кино и на стримингах Читать дальше 1 июля 2025
Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках Жажда скорости: 8 самых драйвовых фильмов об автогонках Читать дальше 27 июня 2025
Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет Искусственный интеллект атакует: топ-7 техно-хорроров последних лет Читать дальше 24 июня 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше