Радио MAXIMUM провело огненный Грильфест

В этом году гостями фестиваля стали без малого 70 тысяч человек.

4–6 июля в московском гастроквартале «Три вокзала. Депо» радио MAXIMUM провело второй Грильфест. На этом мероприятии приготовленная на углях еда соединилась с зажигательной живой музыкой.

Радио MAXIMUM специализируется на качественной рок-музыке, привнося в жизнь своих слушателей динамику и витальность. Именно такая атмосфера была создана на Грильфесте. Пока в разных уголках «Три вокзала. Депо» жарилось и поглощалось ароматное мясо, на сцене звучали полюбившиеся аудитории MAXIMUM хиты, а также новые драйвовые композиции. На сцене выступили The Translators, Кирпичи, Trubetskoy, Ландыши, ЛеРок, ЙОП ШОУ, Скоты, Мытищи в огне, Pozitiva Funk Orchestra, Йемен, Рви Меха — ОРКЕСТР, Tabasco Band, Tattooin, Мыло, GORODA, CARDIO KILLER, Дедовский свитер. В роли ведущих выступили Чак и Дмитрий Шуманский.

Кроме того, радио MAXIMUM представила эксклюзивный мерч — ограниченную линейку товаров, связанных с русскими матрешками. Коллекция включает фигурки, брелоки, футболки и разные арт-объекты. Матрешки украшены портретами легенд мировой рок-музыки, среди которых Оззи Озборн, Серж Танкян, Тилль Линдеман. Все эти сувениры можно было приобрести на фестивале.