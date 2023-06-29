Индиана Джонс 5, 2023

Неутомимый искатель приключений возвращается на экраны, чтобы сразиться с бандой преступников. Авантюристу необходимо заполучить древний артефакт, несущий в себе мощь, неподконтрольную простым смертным. От исхода финальной миссии зависит будущее всего мира.

Харрисон Форд предстает в роли Индианы Джонса, которая когда-то закрепила за ним статус суперзвезды Голливуда. Несмотря на солидный возраст, артист традиционно оказывается в центре повествования, самостоятельно выполняя большую часть трюков. Автор четырех предыдущих фильмов Стивен Спилберг впервые уступил режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду, но остался в качестве исполнительного продюсера, целиком контролируя каждый этап производства.

Индиана Джонс — профессор археологии, преподающий в американском государственном институте с 30-х годов XX века. Несмотря на педагогическую деятельность, охотник за сокровищами всегда открыт новым приключениям. На его счету охота за библейским ковчегом, а также посещение древнего храма в недрах Индии. Кроме того, в преддверии начала Второй мировой американец вступил в схватку с нацистами, отыскав местонахождение Священного Грааля, а в разгар политического противостояния США и СССР посетил сверхсекретную «Зону 51».

Казалось, что главные испытания позади, а впереди Джонса ждет тихая старость в кругу близких людей. Но правительству вновь потребовалась помощь ветерана. Необходимо в кратчайшие сроки установить координаты ископаемого, дарующего своему обладателю нечеловеческую силу. Справится ли профессор с итоговым заданием?