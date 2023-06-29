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Индиана Джонс 5
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Indiana Jones 5

Индиана Джонс 5, 2023

2023 / США
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Неутомимый искатель приключений возвращается на экраны, чтобы сразиться с бандой преступников. Авантюристу необходимо заполучить древний артефакт, несущий в себе мощь, неподконтрольную простым смертным. От исхода финальной миссии зависит будущее всего мира.

Харрисон Форд предстает в роли Индианы Джонса, которая когда-то закрепила за ним статус суперзвезды Голливуда. Несмотря на солидный возраст, артист традиционно оказывается в центре повествования, самостоятельно выполняя большую часть трюков. Автор четырех предыдущих фильмов Стивен Спилберг впервые уступил режиссерское кресло Джеймсу Мэнголду, но остался в качестве исполнительного продюсера, целиком контролируя каждый этап производства.

Индиана Джонс — профессор археологии, преподающий в американском государственном институте с 30-х годов XX века. Несмотря на педагогическую деятельность, охотник за сокровищами всегда открыт новым приключениям. На его счету охота за библейским ковчегом, а также посещение древнего храма в недрах Индии. Кроме того, в преддверии начала Второй мировой американец вступил в схватку с нацистами, отыскав местонахождение Священного Грааля, а в разгар политического противостояния США и СССР посетил сверхсекретную «Зону 51».

Казалось, что главные испытания позади, а впереди Джонса ждет тихая старость в кругу близких людей. Но правительству вновь потребовалась помощь ветерана. Необходимо в кратчайшие сроки установить координаты ископаемого, дарующего своему обладателю нечеловеческую силу. Справится ли профессор с итоговым заданием?

 

 

Исполнитель главной роли Харрисон Форд предстал в образе Индианы Джонса в пятый раз. По словам актера, он готов вернуться к роли лишь при условии, что производство не затянется еще на двадцать лет.

Разработка проекта началась в 2015 году, о чем сообщил Стивен Спилберг во время пресс-тура драмы «Шпионский мост», а официальный анонс студии Disney состоялся весной следующего года. Изначально предполагалось, что режиссерское кресло вновь займет Спилберг, а в написании сценария традиционно примет участие Джордж Лукас. Но в итоге место досталось Джеймсу Мэнголду, известному по кинокартинам «Логан» и «Ford против Ferrari», тогда как постановщик предыдущих четырех картин остался в роли исполнительного продюсера, а Лукас выбыл.

На раннем этапе сценарием занимался Дэвид Кепп, прежде работавший со Спилбергом над франшизой «Парк Юрского периода». Но студия предложенный вариант не одобрила, а его место занял Джонатан Кэздан — сын автора самого первого фильма о приключениях Индианы Джонса. За плечами молодого писателя работа над спин-оффом «Звездных войн» о Хане Соло — еще одном культовом персонаже Харрисона Форда, на сей раз воплощенный Олденом Эренрайком.

Производство должно было стартовать еще в 2019 году, но по разным причинам неоднократно откладывалось, а премьера сместилась на лето 2022 года.

Музыку написал живой классик Джон Уильямс, неизменно сотрудничающий со Спилбергом с момента выхода его режиссерского дебюта «Дуэль». На счету легендарного композитора пять премий «Оскар» при 52 номинациях.

Неувядающий авантюрист и пытливый археолог-исследователь по-прежнему в седле. На этот раз ему придётся столкнуться с непростой задачей, которую решить на раз-два вряд ли получится. Но разве тот самый Индиана Джонс даст слабину и отступит при виде даже самой безнадёжной ситуации? Это вряд ли! Поэтому безумные приключения и нескончаемые интриги вновь возрождаются в искрометном продолжении всемирно известной саги о «простом герое» Индиане Джонсе.

Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 29 июня 2023
Премьера в мире 29 июня 2023
Прокатчик Disney Studios
Режиссер
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Индиана Джонс 5 2 постера
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