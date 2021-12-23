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Брендан Фрейзер
Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
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Брендан Фрейзер
Brendan Fraser
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Дата рождения
3 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Брендан Фрейзер
Родился 3 декабря 1968 года. Индианаполис, штат Индиана, США.
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Фильмография Брендан Фрейзер
Бэтгёрл
боевик, приключения, криминал
2022, США
0.0
Без резких движений
криминал, драма, триллер
2021, США
6.0
Линия родства
криминал, драма
2019, США
4.0
Ядовитая роза
триллер, детектив
2019, США / Италия
4.0
Побег с планеты Земля
фантастика, семейный, анимация, комедия, приключения
2013, США / Канада
6.0
Брачный рогазм
комедия, мелодрама
2013, США
0.0
Хроники Ломбарда
комедия, боевик
2013, США
6.0
Дело в тебе
комедия, мелодрама
2013, США
6.0
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