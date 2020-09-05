Фрагменты женщины, 2020

Глубоко личная история о женщине, которая после травматических родов пытается справиться со своей потерей и жить дальше.

Марта (Ванесса Кирби) – руководитель корпорации в Бостоне, а ее муж Шон (Шайа ЛаБаф) занимается строительством моста. Молодая счастливая пара вот-вот станут родителями. Они уже обустроили детскую, обзавелись машиной и приняли решение рожать дома. Во время домашних родов к ним приезжает акушерка по имени Ева (Молли Паркер), которая всячески пытается помочь девушке и облегчить ее страдания. Однако важнейшее событие заканчивается невообразимой трагедией: роды протекают крайне тяжело, а новорожденный вскоре умирает.

Так начинается годичная одиссея для Марты, которая должна справиться со своим горем. Ко всему прочему, отношения молодых людей становятся напряженными: жена отдаляется от мужа, а Шон не может принять тот факт, что их дочери больше нет. Супруги не соглашаются друг с другом во многих вопросах: например, девушка хочет отдать останки ребенка университету для научных исследования, а ее муж не хочет с этим смириться и требует похоронить тело. Утрата также усугубляет конфликт между героиней и ее властной матерью Элизабет (Эллен Берстин), обеспеченной женщиной, которая настаивает, чтобы ее дочь выдвинула обвинения и подала гражданский иск против акушерки. Поскольку Марта не собирается этим заниматься, женщина обращается к родственнице Сюзанне (Сара Снук), юристу, чтобы та помогла с делом. Теперь благодаря усилиям матери и мужа героине предстоит столкнуться с Евой в зале суда.