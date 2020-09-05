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Pieces of a Woman

Фрагменты женщины, 2020

2020 / Канада / Венгрия / США
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Глубоко личная история о женщине, которая после травматических родов пытается справиться со своей потерей и жить дальше.

Марта (Ванесса Кирби) – руководитель корпорации в Бостоне, а ее муж Шон (Шайа ЛаБаф) занимается строительством моста. Молодая счастливая пара вот-вот станут родителями. Они уже обустроили детскую, обзавелись машиной и приняли решение рожать дома. Во время домашних родов к ним приезжает акушерка по имени Ева (Молли Паркер), которая всячески пытается помочь девушке и облегчить ее страдания. Однако важнейшее событие заканчивается невообразимой трагедией: роды протекают крайне тяжело, а новорожденный вскоре умирает.

Так начинается годичная одиссея для Марты, которая должна справиться со своим горем. Ко всему прочему, отношения молодых людей становятся напряженными: жена отдаляется от мужа, а Шон не может принять тот факт, что их дочери больше нет. Супруги не соглашаются друг с другом во многих вопросах: например, девушка хочет отдать останки ребенка университету для научных исследования, а ее муж не хочет с этим смириться и требует похоронить тело. Утрата также усугубляет конфликт между героиней и ее властной матерью Элизабет (Эллен Берстин), обеспеченной женщиной, которая настаивает, чтобы ее дочь выдвинула обвинения и подала гражданский иск против акушерки. Поскольку Марта не собирается этим заниматься, женщина обращается к родственнице Сюзанне (Сара Снук), юристу, чтобы та помогла с делом. Теперь благодаря усилиям матери и мужа героине предстоит столкнуться с Евой в зале суда.

 

На съемку первой 24-минутной сцены родов потребовалось два дня и шесть дублей. Из этих шести дублей в финальную версию фильма вошел четвертый. Это сцена заняла в сценарии более 30 страниц и снималась в реальном доме. Во время съемок родов также было много импровизации: например, ЛаБаф сам придумывал шутки, которые его герой говорил, чтобы отвлечь жену.

Поскольку актриса Ванесса Кирби никогда не рожала в реальной жизни, ей пришлось посмотреть многочисленные документальные фильмы и видео о родах. Она также наблюдала за акушерками в больнице в Северном Лондоне, где ей даже разрешили находиться в комнате с рожающей женщиной.

Актеры, исполнившие главные роли, Ванесса Кирби и Шайа ЛаБаф ранее работали вместе в фильме «Опасная иллюзия» (2013).

История основана на личном опыте сценаристки фильма Каты Вебер и ее мужа, режиссера картины, Корнела Мундруцо. Супруги потеряли ребенка, и их неспособность справиться с потерей побудила Вебер переехать одной в Берлин, где она и написала сценарий к фильму.

Ката Вебер отправила сценарий в Венгерский национальный фонд кино, но не получила поддержки. Позже сценарий заметил американский продюсер.

Когда Шон видит картину на стене офиса Сюзанны, он заявляет, что это мост Такома. На самом деле это картина Босфорского моста с мечетью Ортакёй на переднем плане в Стамбуле.

Режиссер Мартин Скорсезе является одним из исполнительных продюсеров фильма.

Мировая премьера картины состоялась 4 сентября 2020 года на 77-м Венецианском международном кинофестивале. Там Ванесса Кирби удостоилась Кубка Вольпи за лучшую женскую роль.

Основные съемки проходили в Монреале.

Молодая мать потеряла ребёнка в результате осложнений во время родов. Она пытается справиться с горем, попутно разбираясь в сложных отношениях с мужем и матерью.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 7 января 2021
Премьера в мире 5 сентября 2020
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Корнел Мундруцо
В ролях
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Сара Снук
Сара Снук
Молли Паркер
Молли Паркер
Бен Сэфди
Бен Сэфди
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фрагменты женщины 2 постера
Венецианский кинофестиваль Кубок Вольпи за лучшую женскую роль
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