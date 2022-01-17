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Мэттью Вон
Мэттью Вон
Matthew Vaughn
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Мэттью Вон
Matthew Vaughn
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Дата рождения
7 марта 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Мэттью Вон
Родился 7 марта 1971 года. Лондон, Великобритания.
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Фильмография Мэттью Вон
Аргайл
боевик
2023, Великобритания
0.0
King’s man: Начало
боевик, комедия
2021, США / Великобритания
6.0
Kingsman: Золотое кольцо
боевик, криминал, приключения
2017, США
7.0
Kingsman: Секретная служба
триллер
2014, Великобритания
7.0
Люди Икс: Первый класс
боевик, фантастика, драма
2011, США
8.0
Пипец
боевик, драма, комедия
2009, США
7.0
Звездная пыль
приключения, мелодрама, сказка
2007, Великобритания / США
8.0
Слоеный торт
триллер, драма
2004, Великобритания
7.0
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Стоит ли смотреть «King’s Man: Начало»: отзывы и разбор отсылок к предыдущим фильмам
В прокат вышел приквел британско-американской франшизы «Kingsman» от режиссёра Мэттью Вона. Основательно рассказываем о сюжете, пасхалках и мнениях, а вы решайте сами, заслуживает ли фильм вашего внимания.
Написать
17 января 2022 16:44
Человек, который хотел быть Kingsman: интервью с режиссером и исполнителями главных ролей «King’s Man: Начало»
Режиссер Мэттью Вон обещает никого не оскорбить, а Рэйф Файнс, Том Холландер, Рис Иванс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон и Джимон Хонсу объясняют, что такое истинный стиль Kingsman.
Написать
15 января 2022 12:57
«Нужно, чтобы было весело»: режиссер Мэттью Вон считает фильм «Бэтмен против Супермена» ошибкой
Он не одобряет мрачный тон ленты.
Написать
22 декабря 2021 16:45
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