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Генри Кавилл

Henry Cavill
Генри Кавилл
Генри Кавилл Henry Cavill
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Дата рождения
5 мая 1983
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер
Биография Генри Кавилла

Содержание:

Генри Кавилл - Фильмы

- Генри Кавилл - Супермен

- Ведьмак Генри Кавилл

Усы Генри Кавилла

Генри Кавилл - Личная жизнь

Британский актер Генри Кавилл родился 5 мая 1983 года на самом крупном из Нормандских островов – Джерси. Генри рос в окружении четырех братьев – старших Пирса, Ника, Саймона и младшего Чака. Никто из ближайших родственников Кавилла не принадлежал к актерской династии, мама была домохозяйкой, папа служил на флоте, два старших брата также выбрали военную службу. Но маленький Генри уже в младших классах проявил актерский талант, играл в школьных постановках и втайне мечтал о ролях в кино.

Удача улыбнулась юноше, в школу не раз приезжали съемочные группы для отбора фактурных парней. И хоть Генри рос достаточно полным мальчиком, ради своей первой значимой роли в кино он превратился в настоящего атлета. Именно таким зрители увидели его в фильме «Граф Монте-Кристо», вышедшем в 2002 году.

Генри Кавилл - Фильмы

С тех пор Кавилл часто мелькал на больших и малых экранах, широкую известность ему принесла роль Чарльза Брэндона в сериале «Тюдоры». Позже он снялся в фэнтезийном экшне «Война богов: Бессмертные», шпионском боевике «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи, а также шестой части франшизы «Миссия невыполнима: Последствия». Однако мировую славу он обрел благодаря перевоплощению в Супермена, знаменитого супергероя из комиксов DC.

Генри Кавилл - Супермен 

В 2011 году Зак Снайдер утвердил Генри Кавилла на роль Кларка Кента в фильме «Человек из стали». Примечательно, что актер стал первым британцем, примерившим на себя костюм Супермена. Кавилл еще дважды играл супергероя, прилетевшего на Землю с планеты Криптон - в лентах «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» (2017) и «Лига справедливости» (2017). Последний проект оказался настолько провальным, что Зак Снайдер отказался от идеи снимать вторую часть «Лиги».

Ведьмак Генри Кавилл

В 2018 году поклонники фэнтезийной саги Анджея Сапковского и видеоигр, выпущенных по ее мотивам, возликовали. Стрим сервис Netflix запустил в производство одноименный сериал, а на главную роль утвердил Генри Кавилла. Знаменитый британец сыграл Геральта из Ривии, охотника на монстров, втянутого в политические интриги и распри масштабного волшебного мира. Сценаристка шоу Лорен Хиссрич рассказала, что Кавилл просил утвердить его на роль Геральта еще задолго до начала кастинга. Как известно, он большой поклонник книг и видеоигр о Ведьмаке. Продюсеры все равно отсмотрели более 200 претендентов, после чего согласились, что Кавилл действительно лучший кандидат.

Усы Генри Кавилла

Для роли в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» Генри Кавилл по контракту должен был отрастить усы. Однако в это время его вызвали для пересъемок в супергеройском блокбастере «Лига справедливости». Растительность на лице актера пришлось замаскировать с помощью компьютерной программы, ретушь обошлась студии WarnerBrosв несколько миллионов долларов. И все же результат оказался неудовлетворительным, «побритый» Кавилл стал героем многочисленных мемов.

Генри Кавилл - Личная жизнь

Голливудский актер тщательно оберегает свою личную жизнь. Наверняка известно только об одном его романе – с 2009 по 2012 год Генри Кавилл встречался с английской наездницей Эллен Уитакер. Также ему приписывали романтические отношения со звездой сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко и актрисой и бойцом ММА Джиной Карано.

 

 

Интересные факты о Генри Кавилле

- Генри Кавилл рос вместе с четырьмя братьями, тремя старшими и одним младшим.

- Генри Кавилл претендовал на роль Джеймса Бонда в 21-м эпизоде шпионской франшизы – «Казино «Рояль».

- Генри Кавилл мог получить роль Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и кубок огня», которая в конечном итоге досталась Роберту Паттинсону.

- Генри Кавилл, по задумке писательницы Стефани Майер, должен был стать идеальным Эдвардом Калленом из экранизации «Сумерек». Однако и тут актера обошел Роберт Паттинсон.

- Генри Кавилл мечтал получить роль Геральта в сериале «Ведьмак», он читал все книги из фэнтези-саги Анджея Сапковского и играл во все видеоигры по мотивам романов.

 

Фильмография Генри Кавилла
Аргайл
Аргайл
боевик 2023, Великобритания
0.0
Энола Холмс 2
Энола Холмс 2
боевик, приключения, криминал 2022, Великобритания
0.0
Лига справедливости Зака Снайдера
Лига справедливости Зака Снайдера
боевик, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Энола Холмс
Энола Холмс
драма, детектив 2020, США
6.0
Игра Ганнибала
Игра Ганнибала
триллер, боевик 2019, США
6.0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.0
Песочный замок
Песочный замок
драма, военный 2017, Великобритания
6.0
Лига справедливости
Лига справедливости
фантастика, приключения, боевик, фэнтези 2017, США
7.0
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