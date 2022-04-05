Содержание:

Генри Кавилл - Фильмы

- Генри Кавилл - Супермен

- Ведьмак Генри Кавилл

Усы Генри Кавилла

Генри Кавилл - Личная жизнь

Британский актер Генри Кавилл родился 5 мая 1983 года на самом крупном из Нормандских островов – Джерси. Генри рос в окружении четырех братьев – старших Пирса, Ника, Саймона и младшего Чака. Никто из ближайших родственников Кавилла не принадлежал к актерской династии, мама была домохозяйкой, папа служил на флоте, два старших брата также выбрали военную службу. Но маленький Генри уже в младших классах проявил актерский талант, играл в школьных постановках и втайне мечтал о ролях в кино.

Удача улыбнулась юноше, в школу не раз приезжали съемочные группы для отбора фактурных парней. И хоть Генри рос достаточно полным мальчиком, ради своей первой значимой роли в кино он превратился в настоящего атлета. Именно таким зрители увидели его в фильме «Граф Монте-Кристо», вышедшем в 2002 году.

С тех пор Кавилл часто мелькал на больших и малых экранах, широкую известность ему принесла роль Чарльза Брэндона в сериале «Тюдоры». Позже он снялся в фэнтезийном экшне «Война богов: Бессмертные», шпионском боевике «Агенты А.Н.К.Л.» Гая Ричи, а также шестой части франшизы «Миссия невыполнима: Последствия». Однако мировую славу он обрел благодаря перевоплощению в Супермена, знаменитого супергероя из комиксов DC.

В 2011 году Зак Снайдер утвердил Генри Кавилла на роль Кларка Кента в фильме «Человек из стали». Примечательно, что актер стал первым британцем, примерившим на себя костюм Супермена. Кавилл еще дважды играл супергероя, прилетевшего на Землю с планеты Криптон - в лентах «Бэтмена против Супермена: На заре справедливости» (2017) и «Лига справедливости» (2017). Последний проект оказался настолько провальным, что Зак Снайдер отказался от идеи снимать вторую часть «Лиги».

В 2018 году поклонники фэнтезийной саги Анджея Сапковского и видеоигр, выпущенных по ее мотивам, возликовали. Стрим сервис Netflix запустил в производство одноименный сериал, а на главную роль утвердил Генри Кавилла. Знаменитый британец сыграл Геральта из Ривии, охотника на монстров, втянутого в политические интриги и распри масштабного волшебного мира. Сценаристка шоу Лорен Хиссрич рассказала, что Кавилл просил утвердить его на роль Геральта еще задолго до начала кастинга. Как известно, он большой поклонник книг и видеоигр о Ведьмаке. Продюсеры все равно отсмотрели более 200 претендентов, после чего согласились, что Кавилл действительно лучший кандидат.

Для роли в фильме «Миссия невыполнима: Последствия» Генри Кавилл по контракту должен был отрастить усы. Однако в это время его вызвали для пересъемок в супергеройском блокбастере «Лига справедливости». Растительность на лице актера пришлось замаскировать с помощью компьютерной программы, ретушь обошлась студии WarnerBrosв несколько миллионов долларов. И все же результат оказался неудовлетворительным, «побритый» Кавилл стал героем многочисленных мемов.

Голливудский актер тщательно оберегает свою личную жизнь. Наверняка известно только об одном его романе – с 2009 по 2012 год Генри Кавилл встречался с английской наездницей Эллен Уитакер. Также ему приписывали романтические отношения со звездой сериала «Теория большого взрыва» Кейли Куоко и актрисой и бойцом ММА Джиной Карано.