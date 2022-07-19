Содержание

Дени Вильнев – Фильмы

- Дени Вильнев - «Убийца»

- Дени Вильнев - «Прибытие»

- Дени Вильнев - «Бегущий по лезвию 2049»

Дени Вильнев – Личная жизнь

Дени Вильнев родился 3 октября 1967 года в Труа-Ривьер, Квебек, Канада, в семье Николь Демерс и Жана Вильнев. Младший брат будущего режиссера Мартин пошел по стопам брата и стал исследовать мир киноискусства. Вильнев посещал семинарию Св. Иосифа, а позже поступил на кинематографическое отделение Университета Квебека в Монреале.

Дени Вильнев – Фильмы

В 1988 году режиссер представил свой первый документальный фильм «La Course Destination Monde», который осталяся незамеченным, однако уже через два года в копилке Вильнева появилась первая награда, полученная на конкурсе «La Course Europe-Asie». Больше шести лет после этого режиссер снимал только короткометражки, а в 1996 году даже представил драматический проект «Космос», по сути являющийся сборником лент короткого метра. Профессиональным прорывом Вильнева стал фильм «Водоворот» 2000 года с Мари-Жозе Крозе. За эту работу режиссер получил несколько премий, и после этого приступил совместно с Жаком Дэвидсом к работе над над «Политехом». Он вышел в 2009 году и оказался коммерчески успешным проектом. В 2010 году Вильнев выпустил военную драму «Пожары», основанную на пьесе Важди Мувады, и удостоился премии за режиссуру и адаптацию сценария.

В 2013 году режиссер представил детективный триллер «Пленницы» с Хью Джекманом и Джейком Джилленхолом. Картина рассказывает о похищении двух маленьких девочек в пенсильванском городке и двух параллельных попытках найти их – с одной стороны отца одной из детей Келлера Довера, а с другой – детектива Локи. В 2016 году Вильнев, вдохновленный «Историей твоей жизни» Теда Чьяна, выпустил научно-фантастический фильм «Прибытие», который вызвал похвалу со стороны зрителей и стал фильмом года по версии Института кино. В 2017 году Вильнев выпустил продолжение культового киберпанка «Бегущий по лезвию», пригласив на главную роль Райана Гослинга. В этом же году Вильнев объявил, что намерен снять ремейк фильма Дэвида Линча «Дюна».

Дени Вильнев - «Убийца»

Криминальный боевик Дени Вильнева 2015 года о противостоянии пограничных войск США и мексиканских наркокартелей. Главная героиня ленты – агент ФБР Кейт Мэйсер, служащая в пограничных районах, которая старается придерживаться строгих принципов в своей работе. Но ее идеалы подвергаются испытанию, когда появляется шанс принять участние в секретной операции по больбе с картелем, возглавляемой агентом Мэттом Грейвером (Джош Бролин). Мэйсер выступает против того, чтобы работать с человеком, не раскрывающим свое лицо и имя – местным проводником, неизвестно откуда обладающим информацией о наркотрафике.

Дени Вильнев - «Прибытие»

Фантастический фильм Вильнева 2016 года, повествующий о прибытии представителей инопланетной цивилизации на Землю. Космические корабли начинают высаживаться в разных точках планеты, и весь мир замирает в ожидании, не зная, чего ожидать от пришельцев. Вооруженные силы всех мировых держав приведены в боевую готовность, но правительства не торопятся выступать на незваных гостей, не представляя, на что они способны. В качестве парламентера выбирают выдающегося лингвиста Луизу Бэнкс (Эми Адамс), чтобы она нашла общий язык с инопланетянами, а также физика Яна Доннели (Джереми Реннер), чтобы предотвратить возможную катастрофу.

Дени Вильнев - «Бегущий по лезвию 2049»



Продолжение классического киберпанка, выпущенное Дени Вильневым в 2017 году. Действие второй части разворачивается в 2049 году, через 30 лет после основных событий. Репликанты уже влились в общество, но продолжают оставаться гражданами второго сорта. Один из них, репликант модели Кей (Райан Гослинг) работает «бегущим по лезвию» в полиции Лос-Анджелеса – то есть, устраняет своих собратьев, пошедших против закона. Он живёт с искусственной женщиной по имени Джой (Ана де Армас) — голографическим призраком на основе искусственного интеллекта. Однажды Кей находит останки женщины-репликанта, умершей при родах много лет назад. Это шокирующее открытие подтверждает, что искусственные люди способны заводить детей, так что начальница Кея (Робин Райт) приказывает скрыть этот факт, так как он способен привести к войне между людьми и репликантами. Она приказывает Кею найти и убить ребёнка, и он выясняет, что отцом является «бегущий по лезвию» Рик Декард (Харрисон Форд).

Дени Вильнев – Личная жизнь

Вильнев был женат дважды. Первой супругой стала канадская киноактриса Маке Гренон, которая родила режиссеру троих детей. После этого он был женат на журналистке Тане Лапойнт.