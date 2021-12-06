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Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
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Место рождения
Бруклин, Нью-Йорк, США
Биография Кемпа Пауэрса
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Студия Sony показала первый тизер «Человека-паука: Через вселенные 2» — мультфильм выйдет в двух частях
Майлз Моралес вернется на экраны в 2022-м и в 2023-м.
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6 декабря 2021 10:05
Студия Pixar анонсировала короткометражный приквел «Души»
Он расскажет историю души 22 и ответит на вопрос, почему она не хотела отправляться на Землю.
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22 апреля 2021 12:20
Объявлено трио режиссеров, которые работают над сиквелом «Человека-паука: Через вселенные»
Премьера мультфильма запланирована на 22 октября следующего года.
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20 апреля 2021 15:26
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