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Майя Хоук
Майя Хоук
Maya Hawke
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Майя Хоук
Maya Hawke
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Дата рождения
8 июля 1998
Возраст
24 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
174 см
Биография Майи Хоук
Родилась 8 июля 1998 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Майи Хоук
Мейнстрим
драма
2020, США
5.0
Человеческий капитал
драма
2019, США
5.0
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22 июня 2022 11:20
Майя Хоук сыграет со своей матерью Умой Турман в фильме «Убийственная комната»
Съемки начнутся со дня на день.
Написать
19 мая 2022 15:29
Майя Хоук призналась, что она не может смотреть на свою мать Уму Турман в «Криминальном чтиве»
Актрисе сложно видеть, как близкому человеку причиняют боль.
Написать
2 ноября 2021 13:37
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