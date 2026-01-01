Эдвард Нортон – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился 18 августа 1969 в Бостоне, штат Массачусетс. Эдвард - старший из троих детей в семье Нортон. Его мать была преподавателем английского языка, а отец был успешным юристом, который какое-то время работал федеральным обвинителем при администрации 39-го президента США Джимми Картера. Семья Нортон переехала из Бостона, когда Эдварду не было и года, свои детство и юность актер провел в Колумбии, штат Мэриленд. Когда мальчику было всего 6 лет, он начал осваивать актерское мастерство в Оренстейновской Колумбийской школе театрального искусства, а уже в восемь лет дебютировал на сцене, сыграв в одной из школьных постановок. В 1987 году Нортон окончил среднюю школу и продолжил обучение в Йельском Университете в Нью-Хейвене на историческом факультете. Параллельно с учебой он ходил на несколько театральных курсов, но даже не думал об актерской карьере. Его отец был против этой профессии, не считая ее достойной своего старшего сына. В 1991 году Эдвард выпустился из университета и некоторое время жил в Японии. Там он работал в филиале строительной компании Enterprise Foundation, которую возглавлял его дед Джеймс Роуз. Затем Нортон переехал в Нью-Йорк и вошел в совет директоров компании, планируя продолжить семейное дело, однако при всем этом не забывал об увлечении актерским ремеслом и посвящал ему свое свободное время.

Фильмы с Эдвардом Нортоном

В 1994 году Эдвард осознал, что хочет стать актером, и устроился актером нью-йоркского театра Signature. Два года спустя он дебютировал на большом экране, сыграв в юридическом триллере Грегори Хоблита «Первобытный страх», где также снялся Ричард Гир. За первую свою работу в кино Нортон получил премию «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль второго плана и номинации на «Оскар» и BAFTA. После первого успеха карьера Эдварда пошла в гору, и в 1996 году он сыграл в двух успешных картинах: «Народ против Ларри Флинта» и «Все говорят, что я люблю тебя», получив за каждый из них престижные награды.

Эдвард Нортон - «Американская история Х»

В 1998 году Эдвард исполнил одну из главных ролей в дебютной картине Дерека Виньярда «Американская история Х», которая рассказывает о жизни молодого неонациста. Тема, затронутая режиссером, всколыхнула общественность, а Эдвард Нортон вновь был удостоен номинации на «Оскар» как лучший исполнитель главной мужской роли.

Эдвард Нортон - «Бойцовский клуб»

Мировая слава пришла к Нортону после исполнения роли рассказчика Тайлера Дердена в экранизации романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». В главных ролях также снялись Брэд Питт и Хелена Бонэм Картер. Поначалу фильм вызвал общественный резонанс, был неоднозначно принят критиками и зрителями и провалился в прокате, собрав 37 миллионов долларов при бюджете в 63 миллиона. Спустя 10 лет после выхода ленты он получил статус культового и входит в лучшую десятку фильмов по версии IMDb.

В 2000 году Эдвард впервые попробовал себя в качестве кинорежиссера и продюсера в романтической комедии «Сохраняя веру» с Дженной Элфман и Беном Стиллером. Также Нортона можно увидеть в лентах «Шулера» (1998), «Медвежатник» (2001), «Фрида» (2002), «25-й час» (2002), «Ограбление по-итальянски» (2003), «Это случилось в долине» (2004) и «Царство небесное (2005).

Эдвард Нортон - «Иллюзионист»

В 2006 году на экраны вышла драма Нила Бергера «Иллюзионист», которая получила номинацию на «Оскар» за лучшую операторскую работу. В фильме Эдвард исполнил роль мага Эдуарда Абрамовица, который ради любви преодолел все преграды и исполнил свой главный фокус, разгаданный лишь одним человеком. За эту работу Нортон получил премию от кинокритиков Сан-Диего.

Затем Эдвард Нортон появился в таких фильмах, как «Разрисованная вуаль» (2006), «Гордость и слава» (2008), «Изобретение лжи» и «Невероятный Халк» (2008). В фантастическом боевике о Халке актер исполнил главную роль и получил положительные отзывы критиков, однако позже не сошелся во мнениях со студией Marvel, и в следующий раз в роли Халка на экранах появился уже Марк Руффало.

Эдвард Нортон - «Бердман»

В 2014 году Нортон исполнил второстепенную роль в черной комедии Алехандро Г. Иньярриту «Бердмэн». Пресса провозгласила ленту одной из 10 лучших фильмов 2014 года. Картина стала по-настоящему успешной, собрав 100 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов, получила 4 «Оскара», 2 «Золотых Глобуса» и 2 премии «Спутник» и множество других премий и номинаций. Сам Эдвард получил номинации на такие премии, как «Независимый дух», «Золотой Глобус», «Спутник», Премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Также актера можно увидеть в картинах «Стоун» (2010), «Эволюция Борна» (2012), «Отель «Гранд Будапешт» (2014) и «Призрачная красота» (2016).

Личная жизнь Эдварда Нортона

На счету Эдварда Нортона романы с актрисой Сальмой Хайек и певицей Кортни Лав, вместе с которой он гастролировал в качестве гитариста ее группы Hole. В 2012 году Нортон женился на продюсере Шоне Робертсон, а в марте 2013 у супругов родился сын Атлас.