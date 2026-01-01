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Эдвард Нортон

Edward Norton

Дата рождения
18 августа 1969
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Бостон, США
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Эдварда Нортона

Эдвард Нортон – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, родился 18 августа 1969 в Бостоне, штат Массачусетс. Эдвард - старший из троих детей в семье Нортон. Его мать была преподавателем английского языка, а отец был успешным юристом, который какое-то время работал федеральным обвинителем при администрации 39-го президента США Джимми Картера. Семья Нортон переехала из Бостона, когда Эдварду не было и года, свои детство и юность актер провел в Колумбии, штат Мэриленд. Когда мальчику было всего 6 лет, он начал осваивать актерское мастерство в Оренстейновской Колумбийской школе театрального искусства, а уже в восемь лет дебютировал на сцене, сыграв в одной из школьных постановок. В 1987 году Нортон окончил среднюю школу и продолжил обучение в Йельском Университете в Нью-Хейвене на историческом факультете. Параллельно с учебой он ходил на несколько театральных курсов, но даже не думал об актерской карьере. Его отец был против этой профессии, не считая ее достойной своего старшего сына. В 1991 году Эдвард выпустился из университета и некоторое время жил в Японии. Там он работал в филиале строительной компании Enterprise Foundation, которую возглавлял его дед Джеймс Роуз. Затем Нортон переехал в Нью-Йорк и вошел в совет директоров компании, планируя продолжить семейное дело, однако при всем этом не забывал об увлечении актерским ремеслом и посвящал ему свое свободное время.

Фильмы с Эдвардом Нортоном

В 1994 году Эдвард осознал, что хочет стать актером, и устроился актером нью-йоркского театра Signature. Два года спустя он дебютировал на большом экране, сыграв в юридическом триллере Грегори Хоблита «Первобытный страх», где также снялся Ричард Гир. За первую свою работу в кино Нортон получил премию «Золотой Глобус» за лучшую мужскую роль второго плана и номинации на «Оскар» и BAFTA. После первого успеха карьера Эдварда пошла в гору, и в 1996 году он сыграл в двух успешных картинах: «Народ против Ларри Флинта» и «Все говорят, что я люблю тебя», получив за каждый из них престижные награды.

Эдвард Нортон  - «Американская история Х»

В 1998 году Эдвард исполнил одну из главных ролей в дебютной картине Дерека Виньярда «Американская история Х», которая рассказывает о жизни молодого неонациста. Тема, затронутая режиссером, всколыхнула общественность, а Эдвард Нортон вновь был удостоен номинации на «Оскар» как лучший исполнитель главной мужской роли.

Эдвард Нортон - «Бойцовский клуб»

Мировая слава пришла к Нортону после исполнения роли рассказчика Тайлера Дердена в экранизации романа Чака Паланика «Бойцовский клуб». В главных ролях также снялись Брэд Питт и Хелена Бонэм Картер.  Поначалу фильм вызвал общественный резонанс, был неоднозначно принят критиками и зрителями и провалился в прокате, собрав 37 миллионов долларов при бюджете в 63 миллиона. Спустя 10 лет после выхода ленты он получил статус культового и входит в лучшую десятку фильмов по версии IMDb.

В 2000 году Эдвард впервые попробовал себя в качестве кинорежиссера и продюсера в романтической комедии «Сохраняя веру» с Дженной Элфман и Беном Стиллером. Также Нортона можно увидеть в лентах «Шулера» (1998), «Медвежатник» (2001), «Фрида» (2002), «25-й час» (2002), «Ограбление по-итальянски» (2003), «Это случилось в долине» (2004) и «Царство небесное (2005).

 Эдвард Нортон - «Иллюзионист»

В 2006 году на экраны вышла драма Нила Бергера «Иллюзионист», которая получила номинацию на «Оскар» за лучшую операторскую работу. В фильме Эдвард исполнил роль мага Эдуарда Абрамовица, который ради любви преодолел все преграды и исполнил свой главный фокус, разгаданный лишь одним человеком. За эту работу Нортон получил премию от кинокритиков Сан-Диего.

Затем Эдвард Нортон появился в таких фильмах, как «Разрисованная вуаль» (2006), «Гордость и слава» (2008), «Изобретение лжи» и «Невероятный Халк» (2008). В фантастическом боевике о Халке актер исполнил главную роль и получил положительные отзывы критиков, однако позже не сошелся во мнениях со студией Marvel, и в следующий раз в роли Халка на экранах появился уже Марк Руффало.

 Эдвард Нортон  - «Бердман»

В 2014 году Нортон исполнил второстепенную роль в черной комедии  Алехандро Г. Иньярриту «Бердмэн». Пресса провозгласила ленту одной из 10 лучших фильмов 2014 года. Картина стала по-настоящему успешной, собрав 100 миллионов долларов при бюджете в 18 миллионов, получила 4 «Оскара», 2 «Золотых Глобуса» и 2 премии «Спутник» и множество других премий и номинаций. Сам Эдвард получил номинации на такие премии, как «Независимый дух», «Золотой Глобус», «Спутник», Премию Гильдии киноактеров США в категории «Лучшая мужская роль второго плана».

Также актера можно увидеть в картинах «Стоун» (2010), «Эволюция Борна» (2012), «Отель «Гранд Будапешт» (2014) и «Призрачная красота» (2016).

Личная жизнь Эдварда Нортона

На счету Эдварда Нортона романы с актрисой Сальмой Хайек и певицей Кортни Лав, вместе с которой он гастролировал в качестве гитариста ее группы Hole. В 2012 году Нортон женился на продюсере Шоне Робертсон, а в марте 2013 у супругов родился сын Атлас.

Связи Эдварда Нортона
Сальма Хайек
были в отношениях с 1999 по 2003 Сальма Хайек

Популярные фильмы

Бойцовский клуб 8.6
Бойцовский клуб (1999)
События прошедшей недели с Джоном Оливером 8.6
События прошедшей недели с Джоном Оливером (2014)
Американская история Х 8.2
Американская история Х (1998)

Фильмография Эдварда Нортона

Приглашение 7.1
Приглашение The Invite
комедия 2026, США
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Полный расколбас: Едатопия 5.5
Полный расколбас: Едатопия
комедия 2024, США
Боб Дилан: Никому не известный 7.3
Боб Дилан: Никому не известный A Complete Unknown
биография, драма, музыка 2024, США
Смотреть трейлер Рецензия
Bad River 8
Bad River Bad River
документальный 2024, США
Экстраполяции 6.1
Экстраполяции
комедия, драма, детектив, мини-сериал 2023, США
Достать ножи 2: Стеклянная луковица 7.6
Достать ножи 2: Стеклянная луковица Glass Onion: A Knives Out Mistery
детектив, криминал 2022, США
Смотреть трейлер Рецензия
Город астероидов 7.2
Город астероидов Asteroid City
комедия, мелодрама 2022, США
Смотреть трейлер
Сиротский Бруклин 7.1
Сиротский Бруклин Motherless Brooklyn
криминал, триллер 2019, США
Смотреть трейлер Рецензия
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Интересные факты о Эдварде Нортоне

- В 2009 году Нортон со своей женой основали краудфаундинговый сайт CrowdRise.

- Эдвард – большой фанат творчества хардкор-панк-группы Black Flag.

- Нортон озвучил одного из персонажа комедийного мультфильма «Полный расколбас» (2016).

- Он выступил в качестве монтажера ленты «Это случилось в долине» (2005) и написал сценарий к фильму «Льюис и Кларк» (2016).

Фотографии Эдварда Нортона

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