Билл Скарсгард – шведский актер родился 9 августа 1990 в Стокгольме в семье актера Стеллана Скарсгарда и врача Мю Гюнтер. Всего у супругов Скарсгард шестеро детей, четверо из которых – Билл, Сэм, Густав и Александр – последовали по стопам отца, став актерами. Также у Билла есть еще два сводных брата от второго брака его отца. С ранних лет мальчик проявлял интерес к актерскому мастерству. Он часто смотрел фильмы и пародировал увиденные там моменты, а также придумывал импровизированные сценки и показывал их родителям.

Фильмы с Биллом Скарсгардом

Впервые Билл появился на экранах в возрасте 10 лет в неизвестном российскому зрителю шведском триллере «Järngänget» (2000), где также снимался его брат Александр. После этого опыта Скарсгард оставил мечты стать актером и мечтал о карьере в области науки, но изменил свое решение после того, как принял участие в съемках приключенческого боевика «Арн: Объединенное королевство» (2008) вместе с братьями Стелланом и Густавом. Тогда он четко осознал, что кино – его стихия. В том же году он вновь появился на экранах в шведском телесериале «Жизнь в Фагервике», а годом позже – в одной из главных ролей в фантастической комедии «Космолузер» (2009), которая рассказывает о Кенни (Йохан Рхеборг), самом непутевом студенте во всей Галактике.

За следующие несколько лет его фильмография пополнилась такими проектами, как «В космосе чувств не бывает» (2010), «За голубыми небесами» (2010), «Королевские драгоценности» (2011) и «Симон и дубы» (2011). В 2012 году Скарсгард эпизодически появился в экранизации всемирно известного романа Льва Толстого «Анна Каренина» на современный лад, где в главных ролях снялись Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон и Келли Макдональд. Годом позже Билл Скарсгард принял участие в съемках норвежской мелодрамы «Виктория. История любви» (2013), где актеру досталась одна из главных ролей.

Билл Скарсгард - «Хемлок Гроув»

В 2013 году Билл появился на телевизионных экранах в образе избалованного отпрыска богатой семьи, помогающего расследованию загадочного убийства, в сериале Netflix «Хемлок Гроув». В основной актерский состав сериала также вошли Фамке Янссен, Лэндон Либуарон, Фрея Тингли и Дугрей Скотт. Проект выходил на экраны до 2015 года. Роль в этом сериале считается одной из самых ярких ролей в кинокарьере актера.

В 2016 году Скарсгард снялся в третьем фильме из серии фильмов «Дивергент», экранизации романа Вероники Рот «Эллигент», а также в картине «Батл-Крик». В 2017 году с его участием вышли фильмы «Взрывная блондинка» и фильме ужасов «Оно».

Билл Скарсгард – «Оно»

В драматическом фильме ужасов «Оно», экранизации одноименного романа Стивена Кинга, шведскому актеру досталась роль центрального персонажа - «Танцующего Клоуна» Пеннивайза, создания, которое прибывает на Землю раз в 27 лет и охотится на местных детей одного американского городка, используя при этом способность к трансформации и манипулирование. В 2019 году Билл вернется к своему персонажу во второй части картины.

2018 год принесет актеру роли в фильмах «Касл-Рок» и «Император».

Личная жизнь Билла Скарсгарда

Билл старается не разглашать информацию о своей личной жизни и не делится ее деталями в социальных сетях. В 2011 году журналисты поймали актера в компании девушки по имени Клара Гирелл. Также в СМИ ходили слухи об отношениях Билла с Алексис Кнапп.