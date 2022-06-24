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Билл Скарсгард

Bill Skarsgard
Билл Скарсгард
Билл Скарсгард Bill Skarsgard
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Дата рождения
9 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Стокгольм, Швеция
Рост
192 см
Личные связи
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард
отец и сын Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард
Братья
Биография Билла Скарсгарда

Билл Скарсгард – шведский актер родился 9 августа 1990 в Стокгольме в семье актера Стеллана Скарсгарда и врача Мю Гюнтер. Всего у супругов Скарсгард шестеро детей, четверо из которых – Билл, Сэм, Густав и Александр – последовали по стопам отца, став актерами. Также у Билла есть еще два сводных брата от второго брака его отца. С ранних лет мальчик проявлял интерес к актерскому мастерству. Он часто смотрел фильмы и пародировал увиденные там моменты, а также придумывал  импровизированные сценки  и показывал их родителям.

Фильмы с Биллом Скарсгардом

Впервые Билл появился на экранах в возрасте 10 лет в неизвестном российскому зрителю шведском триллере «Järngänget» (2000), где также снимался его брат Александр. После этого опыта Скарсгард оставил мечты стать актером и мечтал о карьере в области науки, но изменил свое решение после того, как принял участие в съемках приключенческого боевика «Арн: Объединенное королевство» (2008) вместе с братьями Стелланом и Густавом. Тогда он четко осознал, что кино – его стихия. В том же году он вновь появился на экранах в шведском телесериале «Жизнь в Фагервике», а годом позже – в одной из главных ролей в фантастической комедии «Космолузер» (2009), которая рассказывает о Кенни (Йохан Рхеборг), самом непутевом студенте во всей Галактике.

За следующие несколько лет его фильмография пополнилась такими проектами, как «В космосе чувств не бывает» (2010), «За голубыми небесами» (2010), «Королевские драгоценности» (2011) и «Симон и дубы» (2011). В 2012 году Скарсгард эпизодически появился в экранизации всемирно известного романа Льва Толстого «Анна Каренина» на современный лад, где в главных ролях снялись Кира Найтли, Джуд Лоу, Аарон Тейлор-Джонсон и Келли Макдональд. Годом позже Билл Скарсгард принял участие в съемках норвежской мелодрамы «Виктория. История любви» (2013), где актеру досталась одна из главных ролей.

Билл Скарсгард - «Хемлок Гроув»

В 2013 году Билл появился на телевизионных экранах в образе избалованного отпрыска богатой семьи, помогающего расследованию загадочного убийства, в сериале Netflix «Хемлок Гроув». В основной актерский состав сериала также вошли Фамке Янссен, Лэндон Либуарон, Фрея Тингли и Дугрей Скотт. Проект выходил на экраны до 2015 года. Роль в этом сериале считается одной из самых ярких ролей в кинокарьере актера.

В 2016 году Скарсгард снялся в третьем фильме из серии фильмов «Дивергент», экранизации романа Вероники Рот «Эллигент», а также в картине «Батл-Крик». В 2017 году с его участием вышли фильмы «Взрывная блондинка» и фильме ужасов «Оно».

Билл Скарсгард – «Оно»

В драматическом фильме ужасов «Оно», экранизации одноименного романа Стивена Кинга, шведскому актеру досталась роль центрального персонажа - «Танцующего Клоуна» Пеннивайза, создания, которое прибывает на Землю раз в 27 лет и охотится на местных детей одного американского городка, используя при этом способность к трансформации и манипулирование. В 2019 году Билл вернется к своему персонажу во второй части картины.

2018 год принесет актеру роли в фильмах «Касл-Рок» и «Император».

Личная жизнь Билла Скарсгарда

Билл старается не разглашать информацию о своей личной жизни и не делится ее деталями в социальных сетях. В 2011 году журналисты поймали актера в компании девушки по имени Клара Гирелл. Также в СМИ ходили слухи об отношениях Билла с Алексис Кнапп.

Интересные факты о Билле Скарсгарде
  • В 2011 году актер получил номинацию на шведскую премию «Золотой жук» за роль в фильме «В космосе чувств не бывает»;
  • Многие поклонники Билла подмечают его поразительное сходство со Стивом Бушеми;
  • Актер увлекается игрой на гитаре и любит проводить свободное время в компании друзей.

 

Фильмография Билла Скарсгарда
Варяг
Варяг
боевик, триллер, драма, исторический 2022, США
8.0
Джон Уик 4
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
0.0
Девять дней
Девять дней
драма, фэнтези 2020, США
7.0
Дьявол всегда здесь
Дьявол всегда здесь
триллер, драма, криминал 2020, США
7.0
Злодеи
Злодеи
триллер 2019, США
6.0
Оно 2
Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Нация убийц
Нация убийц
триллер 2018, США
3.0
Оно
Оно
ужасы, триллер 2017, США
7.0
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19 апреля 2022 17:58
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Связи
Стеллан Скарсгард
Стеллан Скарсгард Stellan Skarsgard
отец и сын Густаф Скарсгард
Густаф Скарсгард Gustaf Skarsgård
Братья
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