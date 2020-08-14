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Джон Рис-Дэвис
Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
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Джон Рис-Дэвис
John Rhys-Davies
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Дата рождения
5 мая 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Биография Джона Рис-Дэвиса
Родился 5 мая 1944 года. Солсбери, Великобритания.
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Фильмография Джона Рис-Дэвиса
Сияние звезды
боевик, криминал, фэнтези
2022, США
0.0
Цепной пёс
криминал, драма, триллер
2020, Канада
4.0
Тайна Мосли
анимация
2019, Новая Зеландия / Китай
6.0
Под маской
боевик, мелодрама, драма, приключения
2015, США
5.0
Ошибка времени
фантастика, триллер
2014, США
6.0
Пленники солнца
ужасы, боевик
2013, США
3.0
Побег
драма
2012, США
4.0
Том и Джерри: Шерлок Холмс
приключения, анимация, комедия
2010, США
6.0
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