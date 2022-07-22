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Джонатан М. Голдштейн
Джонатан М. Голдштейн
Jonathan Goldstein
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Джонатан М. Голдштейн
Jonathan Goldstein
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Дата рождения
2 сентября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Сценарист
Биография Джонатана М. Голдштейна
Родился 2 сентября 1968 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джонатана М. Голдштейна
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
0.0
Ночные игры
комедия, детектив
2018, США
7.0
Каникулы
комедия, приключения
2015, США
7.0
Стрейнджер
детектив, криминал
1993, Казахстан
6.0
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Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».
Написать
22 июля 2022 10:26
Новый фильм по ролевой игре Dungeons & Dragons обзавелся официальным названием
Доступен эффектный видеоанонс.
Написать
22 апреля 2022 12:13
Крис Пайн назвал фильм «Подземелье драконов» смесью «Игры престолов» и «Принцессы-невесты»
Также актер рассказал, что съемки прошли в атмосфере всеобщего веселья.
Написать
18 марта 2022 15:47
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