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Ари Астер
Ари Астер
Ari Aster
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Биография Ари Астера
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Фильмография Ари Астера
Солнцестояние
ужасы
2019, США
5.0
Реинкарнация
драма, ужасы, детектив
2018, США
5.0
Бульвар Разочарования
ужасы, драма, комедия
, Канада / США
0.0
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Хоакин Феникс и Ари Астер подружились на съемках фильма «Бульвар Разочарования»
Актер мог поругаться с режиссером и тут же помириться.
Написать
26 октября 2021 16:48
В сети появились первые фото Хоакина Феникса в образе главного героя из фильма «Бульвар Разочарования»
Актер изображен поседевшим и в пижаме.
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29 июля 2021 12:09
Каст нового фильма Ари Астера с Хоакином Фениксом в главной роли пополнился несколькими артистами
В числе новичков — сын Джеймса Гандольфини и Паркер Поузи.
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22 июля 2021 14:42
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