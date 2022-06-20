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Майкл Манн
Майкл Манн
Michael Mann
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Майкл Манн
Michael Mann
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Дата рождения
5 февраля 1943
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Биография Майкл Манн
Продюсер, режиссер, актер. Родился 5 февраля 1943 года, Чикаго, штат Иллинойс, США.
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Фильмография Майкл Манн
Феррари
драма, биография
2023, США
0.0
Кибер
криминал, детектив, драма, боевик, триллер
2015, США
5.0
Торговцы сомнениями
документальный
2014, США
7.0
Джонни Д
драма
2009, США
7.0
Полиция Майами. Отдел нравов
боевик, криминал, драма
2006, Германия / США
7.0
Соучастник
драма, криминал, триллер, боевик
2004, США
7.0
Али
спорт, драма, биография
2001, США
6.0
Свой человек
драма, триллер, биография, исторический
1999, США
8.0
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