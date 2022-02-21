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Джон Сина
Джон Сина
John Cena
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Джон Сина
John Cena
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Дата рождения
23 апреля 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Вест-Ньюбери, Массачусетс, США
Рост
184 см
Биография Джона Сины
Родился 23 апреля 1977 года. Вест-Ньюбери, Массачусетс, США.
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Фильмография Джона Сины
Койот против «Акме»
боевик, приключения, анимация
2023, США
0.0
Аргайл
боевик
2023, Великобритания
0.0
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика
2021, США
6.0
Друзья с отпуска
приключения, комедия, семейный
2021, США
5.0
Форсаж 9
боевик, криминал
2021, США
7.0
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия
2020, США
7.0
Игры с огнем
комедия
2020, США
7.0
Секса не будет!!!
комедия
2018, США
5.0
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18 февраля 2022 16:36
Джон Сина сыграет в анимационно-игровом фильме «Койот против Акме»
Звезда «Миротворца» воплотит образ устрашающего босса крупной корпорации.
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17 февраля 2022 12:36
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