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Аугуст Диль

August Diehl
Аугуст Диль
Аугуст Диль August Diehl
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Дата рождения
4 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Аугуст Диль

Родился 4 января 1976 года. Берлин, Германия.

Фильмография Аугуст Диль
Мюнхен. На грани войны
Мюнхен. На грани войны
драма, исторический 2022, Великобритания
7.0
Воланд
Воланд
драма, фэнтези 2022, Россия
0.0
Тайная жизнь
Тайная жизнь
драма, военный 2019, США / Германия
8.0
Видок: Охотник на призраков
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический 2018, Франция
6.0
Курск
Курск
драма, исторический 2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Молодой Карл Маркс
Молодой Карл Маркс
драма 2017, Германия / Франция / Бельгия
6.0
Исчезающий иллюзионист
Исчезающий иллюзионист
драма, детектив 2015, Норвегия
5.0
Приключения Гекльберри Финна
Приключения Гекльберри Финна
семейный 2013, Германия
4.0
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Мастер настаивает на существовании Дьявола в первом тизере фильма «Воланд» «Что-то случится непременно».
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1 февраля 2022 12:28
Фильм «Воланд» с Юлией Снигирь и Аугустом Дилем обрел дату выхода в прокат Новая адаптация «Мастера и Маргариты» появится в 2023-м.
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20 января 2022 15:00
Юлия Снигирь опубликовала пару новых кадров из фильма «Воланд» Актриса прокомментировала костюмы из новой версии «Мастера и Маргариты».
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17 января 2022 14:25
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