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Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Аугуст Диль
Аугуст Диль
August Diehl
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Аугуст Диль
August Diehl
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Дата рождения
4 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Аугуст Диль
Родился 4 января 1976 года. Берлин, Германия.
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Фильмография Аугуст Диль
Мюнхен. На грани войны
драма, исторический
2022, Великобритания
7.0
Воланд
драма, фэнтези
2022, Россия
0.0
Тайная жизнь
драма, военный
2019, США / Германия
8.0
Видок: Охотник на призраков
приключения, исторический
2018, Франция
6.0
Курск
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Молодой Карл Маркс
драма
2017, Германия / Франция / Бельгия
6.0
Исчезающий иллюзионист
драма, детектив
2015, Норвегия
5.0
Приключения Гекльберри Финна
семейный
2013, Германия
4.0
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Мастер настаивает на существовании Дьявола в первом тизере фильма «Воланд»
«Что-то случится непременно».
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1 февраля 2022 12:28
Фильм «Воланд» с Юлией Снигирь и Аугустом Дилем обрел дату выхода в прокат
Новая адаптация «Мастера и Маргариты» появится в 2023-м.
Написать
20 января 2022 15:00
Юлия Снигирь опубликовала пару новых кадров из фильма «Воланд»
Актриса прокомментировала костюмы из новой версии «Мастера и Маргариты».
Написать
17 января 2022 14:25
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