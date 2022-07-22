Крис Пайн родился 26 августа 1980 года в Лос-Анджелесе в актерской семье Роберта Пайна и Гвинн Гилфорд. Отец Криса прославился ролью сержанта Джозефра Гетреера в сериале «Калифорнийский дорожный патруль», а мать сыграла в десятке американских сериалов 60-х и 70-х. В настоящее время Гвинн Гилфорд работает психиатром. У Криса и его старшей сестры Кейтлин есть русские и английские корни. Крис получил степень бакалавра по английскому языку в престижном университете Беркли в Калифорнии, однако решил связать свою жизнь с актерским мастерством.

Фильмы Криса Пайна

Свою первую небольшую роль Пайн получил в культовом сериале «Скорая помощь» в 2003 году, и в том же году попал в не менее знаменитое шоу «C.S.I.: Майами». Первое крупное появление Криса на большом экране состоялось в 2004 году, когда он сыграл Николаса Деверо в фильме «Дневники принцессы 2: Как стать королевой», где его партнершей по фильму стала Энн Хэтэуэй. Зрители и критики тепло приняли эту романтическую комедию, и у Пайна появилось больше предложений по работе. В последующие годы Крис сыграл в таких фильмах как «Поцелуй на удачу», «Носители», «Свидание вслепую» и «Козырные тузы».

Крис Пайн - Стартрек

Большим успехом для Криса Пайна стал кастинг на фильм «Звездный путь». Он получил роль капитана Кирка, которая прославила Пайна на весь мир. Картина Дж.Дж. Абрамса вышла в 2009 году и собрала неплохую кассу и хвалебные отзывы критиков. Фильм не стал приквелом к оригинальному сериалу 66 года, а был представлен как экранизация комикса с альтернативной историей. Вторая часть саги под названием «Стартрек: Возмездие» собрала еще большую кассу и получила несколько номинаций на «Оскар», а также приз за лучший грим. Сам Пайн также получил несколько кинопремий вместе со всем актерским составом. Третий фильм из франшизы «Звездный путь» запланировали к выходу в 2016, и, похоже, успех бокс-офиса и любовь фанатов может обеспечить истории бесконечное продолжение.

Крис пробовался на главную роль в фильме «Зеленый фонарь», но она в итоге досталась Райану Рейнольдсу. Стоит отметить, что этот фильм провалился в прокате, так что, можно сказать, актеру повезло. Вместо этого он снялся в комедии «Значит, война» вместе с Риз Уизерспун и Томом Харди.

Крис Пайн - Джек Райан

В 2009 году Крис Пайн получил роль агента ЦРУ Джека Райана, став четвертым в истории актером сыгравшего эту знаменитую роль. До него Райана играли Алек Болдуин, Харрисон Форд и Бен Аффлек. Крис снялся в картине «Джек Райан: Теория хаоса» режиссера Кеннета Браны, которая вышла в 2014 году. Подругу главного героя в этом фильме сыграла британская актриса Кира Найтли.

Личная жизнь Криса Пайна

О личной жизни Криса Пайна всегда было много слухов. В 2009 году он недолгое время встречался с актрисой Оливией Манн. В 2014 он познакомился с дочерью Ленни Кравитца и начинающей актрисой Зои. Между ними закрутился роман, и пара провстречалась около полугода. Возможно, сказалась десятилетняя разница в возрасте актеров, однако все это остается лишь слухами, поскольку ни Зои, ни Крис никак не комментировали свои отношения. Сейчас Пайн встречается с актрисой Вэйл Блум. Ее можно увидеть в сериалах «Касл», «Лас Вегас» и «Детектив Раш».

Карьера Криса Пайна сейчас находится на пике популярности. Он выбирает успешных голливудские проекты и часто попадает в списки самых-самых по версиям популярных журналов. Армия поклонниц актера неумолимо растет, а Пайн тем временем продолжает сниматься в кино, озвучивать видеоигры и принимать участие в рекламных кампаниях. Актера можно увидеть в рекламе аромата Armani Code и ролике Nike.

Награды и премии Криса Пайна

2013 год

- Премия CinemaCon Award

Победитель: Мужчина-актер года

2010 год

- Премия канала «MTV»

Номинация: Прорыв года («Звездный путь»)

2009 год

- Премия Scream Award

Победитель: Лучший актер в sci-fi фильме или сериале («Звездный путь»)