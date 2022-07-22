Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Крис Пайн

Крис Пайн

Chris Pine
Крис Пайн
Крис Пайн Chris Pine
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 августа 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Зои Кравиц
Зои Кравиц
были в отношениях с 20014 по 2015 Оливия Манн
Оливия Манн
были в отношениях с 2009 по 2010 София Бутелла
София Бутелла
Состояли в отношениях
Биография Криса Пайна

Крис Пайн родился 26 августа 1980 года в Лос-Анджелесе в актерской семье Роберта Пайна и Гвинн Гилфорд. Отец Криса прославился ролью сержанта Джозефра Гетреера в сериале «Калифорнийский дорожный патруль», а мать сыграла в десятке американских сериалов 60-х и 70-х. В настоящее время Гвинн Гилфорд работает психиатром. У Криса и его старшей сестры Кейтлин есть русские и английские корни. Крис получил степень бакалавра по английскому языку в престижном университете Беркли в Калифорнии, однако решил связать свою жизнь с актерским мастерством.

Фильмы Криса Пайна

Свою первую небольшую роль Пайн получил в культовом сериале «Скорая помощь» в 2003 году, и в том же году попал в не менее знаменитое шоу «C.S.I.: Майами». Первое крупное появление Криса на большом экране состоялось в 2004 году, когда он сыграл Николаса Деверо в фильме «Дневники принцессы 2: Как стать королевой», где его партнершей по фильму стала Энн Хэтэуэй. Зрители и критики тепло приняли эту романтическую комедию, и у Пайна появилось больше предложений по работе. В последующие годы Крис сыграл в таких фильмах как «Поцелуй на удачу», «Носители», «Свидание вслепую» и «Козырные тузы».

Крис Пайн - Стартрек

Большим успехом для Криса Пайна стал кастинг на фильм «Звездный путь». Он получил роль капитана Кирка, которая прославила Пайна на весь мир. Картина Дж.Дж. Абрамса вышла в 2009 году и собрала неплохую кассу и хвалебные отзывы критиков. Фильм не стал приквелом к оригинальному сериалу 66 года, а был представлен как экранизация комикса с альтернативной  историей. Вторая часть саги под названием «Стартрек: Возмездие» собрала еще большую кассу и получила несколько номинаций на «Оскар», а также приз за лучший грим. Сам Пайн также получил несколько кинопремий вместе со всем актерским составом. Третий фильм из франшизы «Звездный путь» запланировали к выходу в 2016, и, похоже, успех бокс-офиса и любовь фанатов может обеспечить истории бесконечное продолжение.

Крис пробовался на главную роль в фильме «Зеленый фонарь», но она в итоге досталась Райану Рейнольдсу. Стоит отметить, что этот фильм провалился в прокате, так что, можно сказать, актеру повезло. Вместо этого он снялся в комедии «Значит, война» вместе с Риз Уизерспун и Томом Харди.  

Крис Пайн - Джек Райан

В 2009 году Крис Пайн получил роль агента ЦРУ Джека Райана, став четвертым в истории актером сыгравшего эту знаменитую роль. До него Райана играли Алек Болдуин, Харрисон Форд и Бен Аффлек. Крис снялся в картине «Джек Райан: Теория хаоса» режиссера Кеннета Браны, которая вышла в 2014 году. Подругу главного героя в этом фильме сыграла британская актриса Кира Найтли.

Личная жизнь Криса Пайна

О личной жизни Криса Пайна всегда было много слухов. В 2009 году он недолгое время встречался с актрисой Оливией Манн. В 2014 он познакомился с дочерью Ленни Кравитца и начинающей актрисой Зои. Между ними закрутился роман, и пара провстречалась  около полугода. Возможно, сказалась десятилетняя разница в возрасте актеров, однако все это остается лишь слухами, поскольку ни Зои, ни Крис никак не комментировали свои отношения. Сейчас Пайн встречается  с актрисой Вэйл Блум. Ее можно увидеть в сериалах «Касл», «Лас Вегас» и «Детектив Раш».

Карьера Криса Пайна сейчас находится на пике популярности. Он выбирает успешных голливудские проекты и часто попадает в списки самых-самых по версиям популярных журналов. Армия поклонниц актера неумолимо растет,  а Пайн тем временем продолжает сниматься в кино, озвучивать видеоигры и принимать участие в рекламных кампаниях. Актера можно увидеть в рекламе аромата Armani Code и ролике Nike.

Награды и премии Криса Пайна

2013 год
- Премия CinemaCon Award
Победитель: Мужчина-актер года

2010 год
- Премия канала «MTV»     
Номинация: Прорыв года («Звездный путь»)

2009 год
- Премия Scream Award
Победитель: Лучший актер в sci-fi фильме или сериале («Звездный путь»)

 

 

Интересные факты о Крисе Пайне

- Рост актера - 185 см

- Крис стал четвертым актером, который сыграл агента Джека Райана

- Пробовался на роль в фильме "Зеленый фонарь", но она досталась Райану Рейнольдсу

- Знак зодиака - дева

Фильмография Криса Пайна
Подземелья и драконы: Воровская честь
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези 2023, США
0.0
Наемник
Наемник
боевик, триллер 2022, США
7.0
Старые ножи
Старые ножи
триллер 2022, США
5.0
Чудо-женщина: 1984
Чудо-женщина: 1984
боевик, фантастика, приключения 2020, США
6.0
Человек-паук: Через вселенные
Человек-паук: Через вселенные
анимация, приключения, фантастика 2018, США
8.0
Излом времени
Излом времени
приключения, семейный, фэнтези 2018, США
4.0
Король вне закона
Король вне закона
боевик, биография, драма 2017, США
7.0
Чудо-женщина
Чудо-женщина
боевик, приключения, фантастика 2017, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Криса Пайна Все фотографии
Крис Пайн Крис Пайн Крис Пайн Крис Пайн
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь» Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».
Написать
22 июля 2022 10:26
Гарри Стайлс и Флоренс Пью живут в искусственном мире в трейлере триллера «Не волнуйся, солнышко» Героиня Пью осознает, что кругом творится нечто неладное.
Написать
22 июля 2022 09:41
Флоренс Пью живет в утопическом мире в трейлере психологического триллера «Не волнуйся, солнышко» Главную мужскую роль сыграл Гарри Стайлс.
Написать
3 мая 2022 10:12
Все новости
Связи
Зои Кравиц
Зои Кравиц Zoe Kravitz
были в отношениях с 20014 по 2015 Оливия Манн
Оливия Манн Olivia Munn
были в отношениях с 2009 по 2010 София Бутелла
София Бутелла Sofia Boutella
Состояли в отношениях
Все связи
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши