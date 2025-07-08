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Слепой музыкант знакомится с актрисой в трейлере мелодрамы «Нежность взгляда»

8 июля 2025 15:48
Слепой музыкант знакомится с актрисой в трейлере мелодрамы «Нежность взгляда»

Этот фильм нужно не смотреть, а чувствовать.

Кинокомпания Indian Films представила локализованный трейлер проникновенного романтического фильма «Нежность взгляда», который выйдет в российский прокат 11 июля. Это сентиментальная история о сильных чувствах, которые пронзают сердце.

В центре сюжета — слепой музыкант с необыкновенным слухом Джахан и актриса Саба, которая за сценической маской скрывает незатянувшиеся душевные раны. Судьба сводит героев в вагоне поезда. Обычная беседа попутчиков выливается в особую эмоциональную связь. В трейлере показано, как герои сближаются, вместе проводя время и иногда попадая в комичные ситуации. Чтобы быть на одной волне с Джаханом, Саба ходит с повязкой на глазах.

Главные роли исполнили звезда индийского кино Викрант Мэсси и талантливая дебютантка Шаная Капур.

Авторы фильма постарались избежать привычных для романтического кино клише, чтобы воссоздать на экране подлинные чувства. В этой связи «Нежность взгляда» сравниваются с такими известными картинами 1992 года, как «Запах женщины» и «Пианино».

Билеты можно приобрести на сайте indianfilms.ru. Сеансы пройдут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фото: Indian Films
Виктория Аморина
Виктория Аморина
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