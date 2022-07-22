Киллиан Мерфи – ирландский актер театра и кино, родился 25 мая 1976 года в Дугласе, но его детство прошло в Баллинтемпле (оба являются пригородами г. Корк). Киллиан рос в семье педагогов: его отец работает в Ирландском Департаменте образования, мать учит французскому языку в школе, дяди и тети также работают в сфере образования. Помимо Киллиана у супругов Мерфи еще трое младших детей. В детстве актер увлекался музыкой и грезил о карьере рок-звезды и даже вместе со своим младшим братом Пэйди создал группу «The Sons of Mr. Green Genes». В 1996 году ребятам предложили заключить контракт с лейблом, однако Киллиану не понравились его условия, кроме того, родители были против музыкальной карьеры сыновей.

В возрасте 16 лет Киллиан попал на урок драматического искусства, после чего полностью увлекся театром, а после поступления в университет Корка присоединился к студенческой театральной студии. Его талант разглядели в постановке о временах Второй мировой войны, после чего он стал активно участвовать в прослушиваниях и получил свою первую роль в спектакле.

Фильмы с Киллианом Мерфи

Актерская карьера Киллиана началась с короткометражных и независимых фильмов ирландских режиссеров. В 1999 году он появился в главной роли в драме «Солнечный ожог», где его партнершей стала Ингеборга Дапкунайте. Прорывом для актера стал фильм ужасов Дэнни Бойла «28 дней спустя» (2002), где Мерфи досталась главная роль. В 2003 году за свою игру Киллиан был удостоен награды «Best Newcomer» на 8-ой церемонии вручения наград премии «Империя», а годом позже получил премию «Лучший мужской прорыв года» на MTV Movie Awards. В 2003 года Мерфи появился в картине «Разрыв» в роли работника супермаркета, который совершает ограбление банка на пару с профессиональным вором Лейфом (Колин Фаррелл). Лента получила много хороших отзывов и стала самым кассовым ирландским независимым фильмом в истории национального проката. Также Киллиана Мерфи можно увидеть в фильмах «Холодная гора» (2003) и «Девушка с жемчужной сережкой» (2003).

Киллиан Мерфи - «Бэтмен»

Широкую известность принесла актеру роль доктора Джонатана Крэйна в фильме Кристофера Нолана «Бэтмен: Начало». Изначально Мерфи претендовал на роль Брюса Уэйна (Бэтмена), однако сам актер никогда не считал свою внешность «супергеройской», и главная роль досталась Кристиану Бэйлу, а Киллиан был утвержден на роль второго плана. Джонатана Крэйна он сыграл в последующих фильмах серии: «Темный рыцарь» (2008) и «Темный рыцарь: Возрождение легенды» (2012).

После «Бэтмена» Мерфи сыграл главную роль в триллере «Ночной рейс». Ему настолько хорошо давались отрицательные персонажи, что СМИ повесили на него ярлык «идеального злодея», с чем сам актер был категорически не согласен.

Киллиан Мерфи - «Завтрак на Плутоне»

Киллиан решил показать зрителю, что его возможности выходят за рамки амплуа злодея, и исполнил главную роль в драме «Завтрак на Плутоне», сыграв в ней трансвестита Патрика Брейдена. Эта роль считается одной из самых ярких в карьере актера, за нее он был номинирован на «Золотой глобус», получил премию BAFTA как «восходящая звезда», «Satellite Awards» и награду Ирландской академии кино и телевидения.

Киллиан Мерфи - «Острые козырьки»

С 2013 года Киллиан Мерфи исполняет главную роль в британском телесериале «Острые козырьки», который рассказывает о преступной банде Бирмингема в 20-е годы прошлого столетия. Персонаж Мерфи – главарь мафиозной семьи Шелби, которую называли «острыми козырьками» из-за вшитых в их кепки лезвий.

На счету актера также участие в таких картинах, как «Начало» (2010), «Сломленные» (2011), «Превосходство» (2012), «В сердце моря» (2015), «Перестрелка» (2016) и «Дюнкерк» (2017).

Личная жизнь Киллиана Мерфи

В 2004 года Мерфи женился на давней подруге, художнице Ивонн МакГиннесс, с которой до этого прожил 10 лет. Супруги проживают в Лондоне, в 2005 году у них родился сын Малахи, а два года спустя родился второй сын, которого назвали Араном.