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Джеймс Ганн
Джеймс Ганн
James Gunn
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Джеймс Ганн
James Gunn
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Дата рождения
5 августа 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Сент-Луис, Миссури, США
Рост
183 см
Личные связи
Шон Ганн
родные братья
Биография Джеймса Ганна
Родился 5 августа 1970 года. Сент-Луис, Миссури, США.
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Фильмография Джеймса Ганна
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, фантастика
2021, США
6.0
Стражи Галактики. Часть 2
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Стражи Галактики
фантастика, боевик, приключения
2014, США
8.0
Муви 43
комедия
2013, США
5.0
Супер
комедия, боевик, драма
2010, США
6.0
Слизняк
фантастика, ужасы, комедия
2006, США / Канада
5.0
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С чего начинал режиссёр «Стражей галактики»: скандалы и достижения Джеймса Ганна
На днях студия Marvel заявила об увольнении Джеймса Ганна с режиссёрского поста третьей части «Стражей Галактики» за огромное количество оскорбительных и аморальных твитов десятилетней давности. Режиссёр подарил фанатам две части историй о похождениях Звёздного Лорда, неуравновешенного енота, говорящего дерева и всех остальных неоднозначных персонажей, именуемых «Стражами Галактики». Без Ганна, возможно, эта важная часть вселенной выглядела бы совсем иначе и не факт, что обрела бы такую любовь зрителей и популярность. Ганн стал одним из первых независимых режиссёров, которому довелось поработать со студией. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Джеймса Ганна уволили за огромное количество оскорбительных твитов, которые он писал почти 10 лет назад. В своих сообщениях он не стеснялся шутить про ЛГБТ, изнасилование, больных раком и про другие темы, которые лучше не затрагивать публичной личности. Конечно, сейчас режиссёр извиняется за своё поведение и говорит, что стал совсем другим человеком, чему в принципе можно поверить. Иначе как бы он смог снять такие проникновенные кадры с малышом Грутом в конце второй части? Но извинения не помогли и теперь режиссёрское кресло третьих «Стражей» пустует. Киноафиша решила разобраться в прошлых режиссёрских работах Ганна, чтобы понять откуда, так сказать, «растут ноги».
Написать
27 июля 2018 13:03
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Шон Ганн
Sean Gunn
родные братья
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