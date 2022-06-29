С чего начинал режиссёр «Стражей галактики»: скандалы и достижения Джеймса Ганна

На днях студия Marvel заявила об увольнении Джеймса Ганна с режиссёрского поста третьей части «Стражей Галактики» за огромное количество оскорбительных и аморальных твитов десятилетней давности. Режиссёр подарил фанатам две части историй о похождениях Звёздного Лорда, неуравновешенного енота, говорящего дерева и всех остальных неоднозначных персонажей, именуемых «Стражами Галактики». Без Ганна, возможно, эта важная часть вселенной выглядела бы совсем иначе и не факт, что обрела бы такую любовь зрителей и популярность. Ганн стал одним из первых независимых режиссёров, которому довелось поработать со студией. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Джеймса Ганна уволили за огромное количество оскорбительных твитов, которые он писал почти 10 лет назад. В своих сообщениях он не стеснялся шутить про ЛГБТ, изнасилование, больных раком и про другие темы, которые лучше не затрагивать публичной личности. Конечно, сейчас режиссёр извиняется за своё поведение и говорит, что стал совсем другим человеком, чему в принципе можно поверить. Иначе как бы он смог снять такие проникновенные кадры с малышом Грутом в конце второй части? Но извинения не помогли и теперь режиссёрское кресло третьих «Стражей» пустует. Киноафиша решила разобраться в прошлых режиссёрских работах Ганна, чтобы понять откуда, так сказать, «растут ноги».