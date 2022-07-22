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Джон Фрэнсис Дейли
Джон Фрэнсис Дейли
John Francis Daley
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Джон Фрэнсис Дейли
John Francis Daley
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Дата рождения
20 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Уилинг, Иллинойс, США
Рост
183 см
Биография Джона Фрэнсиса Дейли
Родился 20 июля 1985 года. Уилинг, Иллинойс, США.
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Фильмография Джона Фрэнсиса Дейли
Подземелья и драконы: Воровская честь
фэнтези
2023, США
0.0
Ночные игры
комедия, детектив
2018, США
7.0
Каникулы
комедия, приключения
2015, США
7.0
Восторг Палуза
комедия, ужасы, фантастика
2013, США
6.0
Большая жратва
комедия
2005, США
5.0
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Крис Пайн и его команда: вышел первый трейлер фэнтези «Подземелья и драконы: Воровская честь»
Фильм со «спилберговской энергетикой» и «атмосферой в духе «Монти Пайтон».
Написать
22 июля 2022 10:26
Новый фильм по ролевой игре Dungeons & Dragons обзавелся официальным названием
Доступен эффектный видеоанонс.
Написать
22 апреля 2022 12:13
Крис Пайн назвал фильм «Подземелье драконов» смесью «Игры престолов» и «Принцессы-невесты»
Также актер рассказал, что съемки прошли в атмосфере всеобщего веселья.
Написать
18 марта 2022 15:47
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