Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором

Начинаем новый месяц лета с охапкой киносериальных премьер, в которых принцессы укладывают одним ударом, соседи пишут детективные подкасты, Крис Пратт очень серьезен, а монстры Изнанки готовы забрать жизни подростков Хоукинса.