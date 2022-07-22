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Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
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Что посмотреть
22 июля 2022 14:13
Восхитили честностью: 10 известных актрис, рискнувших появиться в кадре без капли мейкапа
21 июля 2022 20:56
Тест: к какой волшебной силе из кино вы предрасположены?
20 июля 2022 17:00
Снова за старое: 9 игровых ремейков Disney, которые находятся в разработке прямо сейчас
20 июля 2022 12:46
Качественный binge watching: лучшие сериалы HBO
19 июля 2022 07:00
Подарили надежду: посмотрите на 6 обычных женщин, которые женили на себе голливудских актеров
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Что смотреть на выходных: 9 новинок онлайн — вампиры, инопланетяне и нетипичный Данила Козловский
На этой летней неделе стриминги в своих проектах предлагают распутать коррумпированную схему, зависнуть с вурдалаками, посмеяться на съемках кино и просто влюбиться.
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15 июля 2022 18:00
8 самых нашумевших фильмов первой половины 2022 года, которые уже есть в сети
Первая половина года выдалась богатой на громкие события в мире кино, причем как на многомиллионные блокбастеры, так и на пронзительные авторские драмы. Некоторые из них уже успели полюбиться зрителям, некоторые – напротив, не оправдали возложенных надежд.
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6 июля 2022 17:30
Стоит ли смотреть новый сериал «Черная птица» и какие реальные события лежат в его основе?
8 июля на Apple TV+ состоится премьера сериала «Черная птица» с Тэроном Эджертоном в главных ролях. Киноафиша уже посмотрела все шесть эпизодов и спешит поделиться своими наблюдениями.
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4 июля 2022 13:50
Учитель года: зачем смотреть израильский сериал «Урок»
В этом году скромный шестисерийный проект из Израиля, рассказывающий о противостоянии радикально настроенной старшеклассницы с либеральным учителем, покорил престижный фестиваль Canneseries, взяв в его программе главный приз. Теперь, когда «Урок» добрался и до России, самое время раскрыть секрет его успеха.
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4 июля 2022 13:43
10 самых просматриваемых фильмов Netflix
Спойлер: больше всего аудиторию Netflix привлекают боевики, особенно если в них есть Райан Рейнольдс.
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4 июля 2022 13:17
Скандалы, интриги, расследования: 7 интересных русских сериалов, похожих на «Мажора»
Сериал «Мажор» ворвался на экраны в 2014 году и сразу завоевал свое место во всех топах России. Сериал стал представителем нового витка в кинематографе страны, после которого русский продакшен перестали считать чем-то стыдным и некачественным. С появлением стриминговых платформ таких проектов стало появляться все больше, а интерес зрителей к ним постоянно растет.
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2 июля 2022 12:00
Что посмотреть в выходные: 9 захватывающих онлайн-новинок — от битвы с Векной до принцессы с топором
Начинаем новый месяц лета с охапкой киносериальных премьер, в которых принцессы укладывают одним ударом, соседи пишут детективные подкасты, Крис Пратт очень серьезен, а монстры Изнанки готовы забрать жизни подростков Хоукинса.
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1 июля 2022 17:13
«Не только Хоумлендер»: 8 классных ролей Энтони Старра
Широкому зрителю новозеландский актер Энтони Старр стал известен благодаря роли психопата Хоумлендера в сериале «Пацаны». Рассказываем вам о 8 классных фильмах и сериалах с Энтони Старром, которые вы наверняка еще не видели.
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30 июня 2022 12:00
10 главных сериалов самого жаркого месяца этого лета
Долгожданные камбэки и внезапные новинки в нашей традиционной подборке сериальных премьер июля.
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27 июня 2022 19:35
7 режиссерских работ Бена Стиллера, которые доказывают, что он гениален не только в качестве актера
Многие знают и любят Стиллера именно за его комедийные роли, но он также не менее талантливо проявил себя как режиссер.
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24 июня 2022 16:16
Смотреть нельзя оторваться: 5 сериалов, в которых каждый новый сезон лучше предыдущего
Эта животрепещущая пятерка проектов не разочарует вас после первого сезона, напротив: дальше — больше.
2 комментария
18 июня 2022 13:45
10 сериалов от Apple, которые превзошли Netflix по качеству и просмотрам
Стриминговый сервис Apple TV смело вырывается вперед, делая ставку на оригинальность и качество контента.
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16 июня 2022 19:00
Цепляют с первой серии: 10 молодежных сериалов, которые намного круче «Ривердейла»
Собрали лучшие детективные драмы, хорроры про ведьм и даже постапокалиптические антиутопии для молодых зрителей.
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15 июня 2022 19:00
Только для тех, у кого крепкие нервы: 9 крышесносных сериалов, похожих на «Пацаны»
Третий сезон сериала «Пацаны» в самом разгаре, и Киноафиша предлагает вспомнить другие дерзкие шоу, смотрящие на супергероев с необычной точки зрения.
Написать
14 июня 2022 13:38
10 главных сериалов июня: «Мисс Марвел», возвращение «Пацанов» и корейский «Бумажный дом»
Продолжения культовых шоу и любопытные теленовинки в нашей традиционной подборке главных сериалов месяца.
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27 мая 2022 12:16
Социальная иерархия и ее последствия: 12 фильмов, похожих на «Паразитов»
Киноафиша расскажет вам о 12 фильмах, похожих на «Паразитов» – остросюжетных социальных драмах, триллерах о семьях со множеством скелетов в шкафу и огромных особняках, хранящих свои коварные секреты.
Написать
24 мая 2022 12:07
Выжить любой ценой: 15 фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры»
Киноафиша составила список из фильмов и сериалов, похожих на «Голодные игры» – для тех, кто любит напряженные истории об играх на выживание и мрачные антиутопии.
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23 мая 2022 11:21
Всем ребятам пример: 8 советских фильмов о пионерах
19 мая в Советском Союзе традиционно праздновался День пионеров, образу которых в советском кинематографе был посвящен не один фильм. Киноафиша вспоминает эти хорошо забытые картины.
Написать
20 мая 2022 17:48
7 сериалов об эпидемиях: от постапокалиптической комедии до пугающе реалистичных драм
Киноафиша вспоминает сериалы, рассказывающие о реальных или вымышленных эпидемиях, изменивших мир.
Написать
20 мая 2022 10:42
Вся наша жизнь - симуляция: 10 фильмов, похожих на «Матрицу»
Появившись на больших экранах в 1999 году, эта картина произвела настоящую революцию в кино и актуализировала в массовой культуре тренд на истории о виртуальных реальностях и ближайшем будущем. Рассказываем о фильмах, похожих на «Матрицу», достойных вашего внимания.
Написать
19 мая 2022 18:33
16 увлекательных фильмов, действие которых происходит в море
Киноафиша расскажет вам о лучших фильмах самых разных жанров – от приключенческого кино до серьезных драм и леденящих душу хорроров – действие которых разворачивается в море.
Написать
19 мая 2022 13:50
12 фильмов, которые намного смелее «50 оттенков серого»
От маркиза де Сада – до «Нимфоманки».
Написать
18 мая 2022 13:48
Роботы и путешествия во времени: 8 фильмов, похожих на «Терминатора»
Который, несмотря на прошедшие с момента своего выхода десятилетия, не теряет ни в зрелищности, ни в актуальности, и по-прежнему является эталоном жанра.
Написать
12 мая 2022 10:00
5 сцен из романтических фильмов, которые заставляют нас плакать снова и снова
«Унесенные ветром», «Неспящие в Сиэтле», «Искупление» и другие фильмы, которые просто невозможно смотреть без слез.
Написать
11 мая 2022 11:28
Что смотреть в мае на больших экранах: 14 интересных премьер месяца
Традиционная карта навигации по кинотеатральным премьерам, которые не стоит упускать из виду.
Написать
30 апреля 2022 09:38
Что смотреть после окончания второго сезона «Чикатило»
Финал второго сезона популярного российского криминального сериала «Чикатило» уже близок, а Киноафиша отвечает на вполне законный вопрос, собирая подборку детективных сериалов, которые вы могли упустить.
Написать
29 апреля 2022 15:00
6 лучших мини-сериалов Netflix для длинных выходных
Netflix — номер 1 среди конкурентов по производству качественных мини-сериалов с увлекательными сюжетами. Перед вами подборка лучших из них, которые можно посмотреть за один присест.
Написать
29 апреля 2022 10:57
10 главных сериалов мая: возвращение «Очень странных дел» и спин-оффы культовых франшиз
Долгожданные продолжения популярных проектов и интересные новинки в нашей традиционной подборке сериалов месяца.
Написать
28 апреля 2022 16:42
7 культовых российских сериалов, которые не стыдно пересмотреть
Эти отечественные проекты заслуживают внимания аудитории не меньше, чем их западные конкуренты.
Написать
28 апреля 2022 10:38
6 лучших фэнтези-экранизаций: от «Звездной пыли» до «Благих знамений»
Экранизации фэнтези, которые оказались ничуть не хуже книжного оригинала.
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27 апреля 2022 14:00
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