Актер Сергей Новосад о любимых фильмах: «В них есть то, что я регулярно восполняю в себе»

Сергей Новосад рассказал о любимых советских фильмах, которые стали его личным источником сил и вдохновения.

ТНТ продолжает показывать новый романтический сериал «Остаться друзьями» — трогательную и остроумную историю о дружбе, любви и взрослых решениях. Актер Сергей Новосад, исполнивший одну из главных ролей, рассказал Киноафише о своих кинопредпочтениях: любимых фильмах, режиссерах и сериалах, которые его вдохновляют.

Ваш любимый режиссер?

Очень сложный выбор. На данный момент времени это Кристофер Нолан. Все его фильмы — загадка, головоломка, хитрый механизм. Очень люблю в них разбираться!

Фильм, который больше всего на вас повлиял?

В детстве посмотрел «Остров» с Петром Мамоновым в главной роли. Этот фильм до сих пор со мной, и я так и не могу внятно сформулировать, что со мной происходило во время просмотра и какой след во мне оставило это кино после. Но точно могу сказать, что эта кинокартина пронизана светом, чистотой и человечностью.

Сериал, который вы можете рекомендовать всем?

Из последнего, что видел — сериал «Сегун». В нем хорошо все: сюжет, реалистичные персонажи, экшен, декорации, японская природа, музыкальное сопровождение. Из всех этих пазлов получилась цельная картина, рекомендую!

Любимая комедия?

Однозначно «Неприкасаемые» («1+1») с Франсуа Клюзе и Омаром Си в главных ролях. Этот фильм как волшебная таблетка от всех болезней.

Любимый актер, который вдохновляет?

Очень сложный вопрос… Энтони Хопкинс, Дэниэл Дэй-Льюис, Мэрил Стрип, Кристиан Бэйл, Брэд Питт — и это далеко не весь список. Работы этих артистов вызывают у меня чувства восхищения, уважения, неподдельного интереса, азарта. Не вижу швов в их работах и не понимаю, как они это делают.

Любимый советский фильм?

Вы меня не жалеете! Но опять схитрю и напишу несколько названий: «Продлись, продлись, очарование», «Бриллиантовая рука», «Живет такой парень». Не могу описать словами, почему именно эти фильмы. Видимо в них есть то, что я регулярно восполняю в себе.

Что смотрите прямо сейчас?

Сейчас смотрю сериал «Киностудия». В нем нет линейного сюжета — это скорее сатирические новеллы, в которых раскрывается внутренний мир кинопроизводства.

Российский сериал, который стоит показать всему миру?

Про сериал не могу сказать, но очень бы хотел, чтобы фильм «Остров», про который говорил до этого, посмотрели все!