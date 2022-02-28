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Джеймс Мэнголд

James Mangold
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд James Mangold
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Дата рождения
16 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джеймс Мэнголд

Родился 16 декабря 1963 года. Нью-Йорк, США.

Фильмография Джеймс Мэнголд
FORD против FERRARI
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт 2019, США
8.0
Логан
Логан
боевик, фантастика 2017, США
8.0
Росомаха: Бессмертный
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик 2013, США
7.0
Рыцарь дня
Рыцарь дня
боевик, комедия 2010, США
8.0
Поезд на Юму
Поезд на Юму
вестерн 2007, США
7.0
Переступить черту
Переступить черту
драма, мюзикл 2005, США / Германия
7.0
Идентификация
Идентификация
триллер, ужасы, мистика 2003, США
6.0
Кейт и Лео
Кейт и Лео
сказка, мелодрама, комедия 2001, США
7.0
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Съемки «Индианы Джонса 5» наконец-то завершились Работа над фильмом шла с июня прошлого года.
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28 февраля 2022 11:02
Режиссер «Логана» и «Индианы Джонса 5» снимет байопик о Бастере Китоне В основу предстоящей картины ляжет биографическая книга «Бастер Китон: ближе к делу».
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24 февраля 2022 11:31
Съемки «Индианы Джонса 5» близятся к концу Продюсер сообщил, что они вышли на финишную прямую.
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22 февраля 2022 10:59
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