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Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
James Mangold
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Джеймс Мэнголд
James Mangold
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Дата рождения
16 декабря 1963
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Продюсер, Режиссер, Сценарист
Биография Джеймс Мэнголд
Родился 16 декабря 1963 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Джеймс Мэнголд
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт
2019, США
8.0
Логан
боевик, фантастика
2017, США
8.0
Росомаха: Бессмертный
приключения, боевик
2013, США
7.0
Рыцарь дня
боевик, комедия
2010, США
8.0
Поезд на Юму
вестерн
2007, США
7.0
Переступить черту
драма, мюзикл
2005, США / Германия
7.0
Идентификация
триллер, ужасы, мистика
2003, США
6.0
Кейт и Лео
сказка, мелодрама, комедия
2001, США
7.0
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Съемки «Индианы Джонса 5» наконец-то завершились
Работа над фильмом шла с июня прошлого года.
Написать
28 февраля 2022 11:02
Режиссер «Логана» и «Индианы Джонса 5» снимет байопик о Бастере Китоне
В основу предстоящей картины ляжет биографическая книга «Бастер Китон: ближе к делу».
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24 февраля 2022 11:31
Съемки «Индианы Джонса 5» близятся к концу
Продюсер сообщил, что они вышли на финишную прямую.
Написать
22 февраля 2022 10:59
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