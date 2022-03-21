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Мэттью Беттинелли
Мэттью Беттинелли
Matthew Bettinelli
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Мэттью Беттинелли
Matthew Bettinelli
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Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Биография Мэттью Беттинелли
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Фильмография Мэттью Беттинелли
Крик 6
ужасы, триллер
2023, США
0.0
Крик
ужасы, триллер
2022, США
6.0
Я иду искать
ужасы, триллер, детектив
2019, США
7.0
Монстры юга
ужасы, триллер
2016, США
6.0
Пришествие Дьявола
ужасы
2014, США
5.0
З/Л/О
триллер, ужасы
2012, США
6.0
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Стало известно, когда выйдут «Крик 6» и байопик о Бобе Марли
Очередное возвращение в Вудсборо состоится через год.
Написать
21 марта 2022 10:07
Продюсеры «Крика 6» уже обращались к Нив Кэмпбелл
Актриса не против вернуться в продолжении, но не готова дать ответ до того, как прочитает сценарий.
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25 февраля 2022 10:49
«Крик 6» официально запущен в производство — съемки начнутся летом
Проблемы у жителей Вудсборо все не заканчиваются.
Написать
4 февраля 2022 10:10
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