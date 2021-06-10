Содержание:

Джордж Лукас - Фильмы

- Джордж Лукас - «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

- Джордж Лукас – «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

- Джордж Лукас - «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

- Джордж Лукас - «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

Джордж Лукас - Личная жизнь



Джордж Лукас родился 14 мая 1944 года в городе Модесто, штат Калифорния в семье владельца магазина канцелярских товаров. В юности он увлекался автомобилями и автоспортом и мечтал стать гонщиком. Лукас много времени проводил в торгово-выставочном центре и гаражах, но в 1962 году он попал в аварию по вине водителя, который въехал в него, чуть не погиб и полностью потерял интерес к этому.



Джордж Лукас - Фильмы

В студенческие годы и после окончания колледжа Лукас снимал короткометражки, самой успешной из которых стала картина «Электронный лабиринт: THX 1138 4EB» - в 1970 году он положил ее в основу первого своего полнометражного фильма «THX 1138». Это фантастическая антиутопия о жизни в XXV веке гражданина с порядковым номером THX 1138. Фильм не был коммерчески успешен, но позже обрел статус культового и стал высоко оцениваться критиками. Под влиянием своего продюсера Фрэнсиса Форда Копполы Лукас решил снять легкое кино о взрослении подростков «Американские Граффити», где впервые появился Харрисон Форд – в будущем один из его любимых актеров. Эта картина имела большой успех, получила 2 «Золотых глобуса» и была номинирована на 5 «Оскаров».



В 1971 году Лукас подписал контракт на фильм «Звездные войны», который вышел в 1977 году и побил рекорды сборов, чем спас компанию Fox от банкротства. После этого к первой картине добавили подзаголовок «Новая надежда», и вскоре за ней появились вторая и третья части основной трилогии. Франшизу стал сопровождать потоковый выпуск фигурок, мерча и прочих сопутствующих товаров для фанатов, которые давали студии дополнительный приток денег и поддерживали интерес зрителей в перерывах между выпусками фильмов. Также по вселенной саги выпускались настольные игры, видеоигры и комиксы. Спустя 20 лет после выхода первого фильма трилогия была переработана с использованием новых спецэффектов и выпущена в повторный прокат. Вторая трилогия – предыстория оригинальной – стартовала в 1999 году, а вслед за ней вышли мультфильмы «Звездные войны».



В 2012 году начался выпуск новой серии фильмов, хронологически продолжающей оригинальную трилогию. Лукас был режиссером только четвертого эпизода, а также трилогии приквелов, во всех остальных проектах он был соавтором сценария и продюсером. Помимо «Звездных» войн, Лукас создал и другие блокбастеры, в том числе серию фильмов об Индиане Джонсе, первый из которых вышел в 1981 году. Эти фильмы Лукас создавал совместно со Стивеном Спилбергом, и они также имели огромный успех у публики. Также Лукас принял участие в пост-продакшне фильма Спилберга «Парк Юрского периода» и серии провальных проектов, в числе которых «Лабиринт» 1985 года с Дэвидом Боуи, «Говард-утка» по комиксам Marvel, «Убийства на радио» 1994 года и другие. Большинство фильмов Лукаса выпустила его продюсерская компания Lucasfilm.



Джордж Лукас - «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Первая по году выпуска и четвертая по хронологии событий часть космической саги Джорджа Лукаса, в которой он сам выступил сценаристом и режиссером. Галактическая империя держит всю галактику в страхе, а повстанческие силы оказывают сопротивление. Принцесса Лея Органа (Кэрри Фишер), выкравшая чертежи секретного оружия Империи - Звезды Смерти - спасается от преследования на своем звездолете. Космический корабль противника, возглавляемый лордом-ситхом Дартом Вейдером (Дэвид Проуз - образ, Джеймс Эрл Джонс - голос) перехватывает Лею вместе с командой, чтобы выпытать у нее, где находится база повстанцев. В последний момент она успевает отправить послание с просьбой о помощи на планету Татуин некоему Оби-Вану Кеноби (Алек Гиннесс). Дроиды R2-D2 и C-3PO, которые должны передать сообщение, попадают к молодому пилоту Люку Скайуокеру (Марк Хэмилл), который мечтает улететь с Татуина.



Джордж Лукас – «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»

Вторая по году выпуска и пятая по ходу сюжета часть космооперы. Сценаристом и продюсером выступил сам Джордж Лукас, а режиссером - Ирвин Кешнер. Звезда Смерти уничтожена, но также и секретная база мятежников против Империи - теперь повстанцы скрываются на отдаленной ледяной планете Хот, а их поисками по всей галактике руководит лично Дарт Вейдер (Дэвид Проуз - образ, Джеймс Эрл Джонс - голос). Люк Скайуокер (Марк Хэмилл) во время патрулирования видит призрак своего учителя Оби-Вана Кеноби (Алек Гиннесс), который велит ему лететь на планету Дагоба и продолжать обучение у магистра-джедая Йоды. В то же время Хан Соло (Харрисон Форд) и Чубакка (Питер Мейхью) находят зонд-разведчик Империи на Хот и уничтожают, но он успевает отправить сигнал армии Империи - и Дарт Вейдер отдает приказ к высадке.



Джордж Лукас - «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»

Приключенческий фильм 1981 года, снятый Стивеном Спилбергом по сценарию Джорджа Лукаса. Действие разворачивается в 1936 году, в джунглях Южной Америки, где археолог Индиана Джонс (Харрисон Форд) преодолевает множество препятствий, чтобы добыть золотого идола из древнего храма. Он спасается от катящегося за ним огромного валуна, но на выходе сталкивается со своим соперником - археологом Рене Беллоком - вместе с компанией вооруженных туземцев. Джонс вынужден признать поражение и отдать статуэтку Беллоку, но сам сбегает. После возвращения в институт, в котором он преподает, Джонс встречает агентов военной разведки США, которые разыскивают его наставника Абнера Рэйвенвуда. По их данным, он сотрудничает с Третьим Рейхом и разыскивает таинственный артефакт - Ковчег Завета, который может сделать непобедимой любую армию. Но Джонс утверждает, что Рэйвенвуд обладает наконечником посоха Ра, который открывает путь к Ковчегу.



Джордж Лукас - «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»

Заключительный фильм оригинальной трилогии космооперы, снятый Ричардом Маркуандом. Продюсером и автором сценария выступил Джордж Лукас. Галактической Империей правит жестокий император Палпатин, который инициировал начало строительства новой Звезды Смерти. Отряд повстанцев под руководством Леи Органы (Кэрри Фишер) и Люка Скайуокера (Марк Хэмилл) отправляется на Татуин, чтобы вызволить Хана Соло (Харрисон Форд) из плена главаря местных гангстеров Джаббы Хата. Лея переодевается охотником за головами, проникает в тюрьму и освобождает Хана, но ее перехватывают гангстеры. Люк приходит к Джаббе и сдается ему добровольно, после чего побеждает его чудовище - Ранкора. Люка и Хана приговаривают быть съеденными гигантским червем, но Скайуокер освобождается и начинает перестрелку. Лея насмерть душит Джаббу Хата, и повстанцы покидают планету.



Джордж Лукас - Личная жизнь

Первой женой Лукаса стала монтажер Марсия Луи Гриффин, лауреат премии «Оскар» за лучший монтаж в фильме «Звёздные войны». В 1981 году супруги удочерили девочку Аманду. В 1983 году пара развелась, и дочь осталась с отцом. Позже Лукас удочерил ещё одну девочку Кэти и усыновил мальчика Джетта. Все трое детей снялись в его фильмах (с I по III эпизоды «Звёздных войн»). В июне 2013 года Лукас женился на Меллоди Хобсон, главе совета директоров компании DreamWorks Animation. 9 августа 2013 года у пары родилась дочь, которую назвали Эверест.