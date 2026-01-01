Марго Робби родилась 2 июля 1990 года в городе Голд-Кост, Австралия, в семье физиотерапевта Сари Кесслер и фермера Майка Робби. У Марго есть сестра Аня и два брата, Кэмерон и Лахлан. Отец оставил семью, когда Марго была совсем маленькой, поэтому матери пришлось в одиночку растить четверых детей. Сари Кесслер работала с пожилыми людьми, а также с детьми с ограниченными возможностями, и стала настоящим примером для подражания дочери. Почти все свое детство Марго провела на ферме у бабушки и дедушки в маленьком городе под названием Долби. В детстве Робби была очень активным ребенком, она посещала разнообразные кружки, а также активно занималась серфингом. С 16 лет она пошла работать официанткой, чтобы не сидеть на шее у матери. Позднее она переехала в Мельбурн, чтобы учиться актерскому мастерству.

Фильмы с Марго Робби

Первые роли Марго Робби в кино были малозаметны, ее едва ли упоминали в титрах. Ей удалось сняться в нескольких сериалах: «Отел убийств» и «Соседи». Роль студентки-модельера принесла ей две номинации на премию Australian Logie Awards и на Nickelodeon Kids Choice Awards.



После этого Марго решила переехать в Лос-Анджелес, чтобы начать карьеру в Голливуде. Однако первые кастинги не принесли девушке желаемого успеха. Марго пробовалась на роль в сериал «Ангелы Чарли», но так и не получила ее. Ей все же улыбнулась удача, когда телеканал ABC пригласил ее на роль в сериал «Пэн Американ», драматический сериал про жизнь пилотов и стюардесс, главную роль в котором играла Кристина Риччи. В 2012 году Марго снялась в фильме «Бойфренд из будущего» с Рэйчел МакАдамс и Доналом Глисаном.

Волк с Уолл-стрит

В 2013 году в прокат вышел новый фильм Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит», который сделал Марго Робби новым секс-символом Голливуда. На кастинг роли жены героя Леонардо ДиКаприо было множество претенденток: Блейк Лайвли, Эмбер Херд и Тереза Палмер, однако Скорсезе отдал предпочтение молодой и перспективной Робби. Картина получила огромное количество номинаций на престижные кинопремии, в числе которых «Оскар» и «Золотой глобус». Сама Марго получила премию «Империя» за лучший женский дебют.



После «Волка с Уолл-стрит» предложения о съемках стали поступать Марго намного чаще. Только в 2015 вышло три фильма с ее участием: «Z – значит Захария», «Фокус» и «Игра на понижение». Последний фильм вновь стал одним из обсуждаемых на кинопремиях, и получил «Оскар» за лучший адаптированный сценарий.

Отряд самоубийц

В 2016 году громкой премьерой стал фильм «Отряд самоубийц», снятый студией комиксов DC. Эту премьеру фанаты супергеройских блокбастеров ждали целый год, предвкушая увидеть незабываемое зрелище от Марго Робби в роли Харли Квинн и Джареда Лето в роли Джокера. Критики не приняли фильм с теплотой, однако все отметили, что именно Марго стала лучшей его частью.

Личная жизнь Марго Робби

Несмотря на то, что Марго сейчас является одной из главных красоток Голливуда, она не является его главной сердцеедкой. Робби приписывали роман с Александром Скарсгардом, партнером по фильму «Тарзан» и с Джаредом Лето. Но она встречается с ассистентом режиссера Томом Акерли. Пара вместе с 2014 года, в 2015 Том сделал Марго предложение, а в 2016 они поженились.