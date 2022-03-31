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Убийца
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The Killer

Убийца,

США / Франция
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Режиссер
Дэвид Финчер
Дэвид Финчер
В ролях
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Убийца 1 постер
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Завершились съемки нового фильма Дэвида Финчера «Убийца» Режиссер стремился реализовать этот проект на протяжении последних 14 лет.
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31 марта 2022 13:08
Босс Netflix поделился, каким будет фильм Дэвида Финчера «Убийца» с Майклом Фассбендером в главной роли Зрелище обещает быть захватывающим и очень продуманным. 
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17 декабря 2021 10:15
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