Шеф-повар Жюльет Армане возвращается в родные края в трейлере фильма «Рецепт счастья»

Кинопрокатная компания RWV Film представила дублированный трейлер французской комедийной драмы «Рецепт счастья», которая стартует в прокате 31 июля. Мировая премьера состоялась в мае Каннском кинофестивале, где картина претендовала на приз за лучший режиссерский дебют.

В центре сюжета — преуспевающая шеф-повар Сесиль (известная певица Жюльет Армане), которая обосновалась в Париже и собирается выйти замуж за своего парня и коллегу Софьяна (Теуфик Джаллаб). Однако героине приходится отложить все эти планы, когда становится известно, что ее отец перенес инфаркт. Сесиль ненадолго возвращается в родную деревушку к родителям (Франсуа Роллен и Доминик Блан), но в итоге ей приходится там задержаться. Вновь встретившись со своей школьной любовью Рафаэлем (Бастьен Буйон), Сесиль погружается в романтические воспоминания и начинает осознавать, что не так уж и довольна тем, как складывается ее жизнь. Как же ей выйти из этого тупика?

Сняла фильм Амели Боннен на основе собственной короткометражки 2021 года, которая удостоилась премии «Сезар». Съемки прошли в городе Кольмар, что недалеко от границы с Германией. В саундтрек включены хиты Селин Дион, Stromae, K-Maro, Далиды и Клода Нугаро.