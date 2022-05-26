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Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Ian McShane
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Иэн МакШейн
Ian McShane
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Дата рождения
29 сентября 1942
Возраст
79 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Биография Иэн МакШейн
Родился 29 сентября, 1942 года. Блэкберн, Ланкашир, Англия, Великобритания
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Фильмография Иэн МакШейн
Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик
2019, США
6.0
Джон Уик 3
боевик
2019, США
7.0
Дэдвуд
криминал
2019, США
6.0
Поттерсвилль
комедия
2017, США
5.0
Осторожно: Грамп!
анимация, семейный, комедия, приключения
2017, Великобритания / Мексика
5.0
Братья из Гримсби
комедия
2016, США
7.0
Техасский рейнджер
криминал, драма, триллер
2016, США
5.0
Джон Уик 2
боевик
2016, США
7.0
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Актер сыграет престарелого криминального босса из Сиднея.
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26 мая 2022 12:50
В сети появились новые подробности спин-оффа «Джона Уика» об отеле «Континенталь»
Выяснились имена центральных персонажей.
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26 июля 2021 15:29
Иэн МакШейн воссоединится с Киану Ривзом в «Джоне Уике 4»
Съемки ленты уже идут.
Написать
16 июля 2021 09:56
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