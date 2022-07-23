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Киану Ривз

Keanu Reeves
Киану Ривз
Киану Ривз Keanu Reeves
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Дата рождения
2 сентября 1964
Возраст
57 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Паркер Поузи
Паркер Поузи
Состояли в отношениях Сандра Буллок
Сандра Буллок
были в отношениях в 1993 г Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
были в отношениях с 2009 по 2010
Биография Киану Ривза

Киану Ривз родился 2 сентября 1964 года в Бейруте, Ливан, в семье Патрисии Тейлор и Сэмюэла Ривза. Мать Киану работала художником по костюмам, а отец был геологом. Он оставил семью, когда сыну было всего три года, и с тех пор они не поддерживают отношения. У Киану Ривза есть английские, ирландские, китайские и португальские корни. Когда отец оставил свою семью, Киану с матерью часто переезжали из одной страны в другую. Они успели пожить в Австралии, Америке, но затем обосновались в Канаде. Патрисия вышла замуж во второй раз, но этот и этот брак оказался неудачным. В третий раз мать Киану Ривза вышла замуж в 76, а четвертый – в 80-ом. Большую часть детства Киану провел в Торонто, где его образованием занимались няни. Характер у юного Ривза был тяжелый, его даже исключили из школы за непримерное поведение. Он интересовался спортом, в частности, хоккеем. Академические науки довались Киану нелегко из-за проблем с дислексией.  В итоге высшего образования Киану Ривз так и не получил.

Фильмы с Киану Ривзом

Карьера Киану началась с участия в театральных постановках. Затем его пригласили на небольшую роль в комедийный сериал, а позже он стал сниматься в рекламных роликах. На экране Ривз впервые появился в 1986 году в роль вратаря в фильме «Молодая кровь», главную роль в котором сыграл Роб Лоу. В том же году вышел фильм «На берегу реки», где Киану сыграл уже более заметную роль. В конце 80-х Ривз снялся в таких фильмах как «Вечная песня», «Невероятные приключения Билла и Теда» и «Ужасное путешествие Билла и Теда».

В 1991 году вышел успешный фильм «На гребне волны», за роль в котором Киану получил премию канала MTV. Его также можно увидеть в фильмах «Мой личный штат Айдахо» и «Дракула». Успех пришел к Ривзу в 1994 году, когда он сыграл главную роль в фильме «Скорость» вместе с Сандрой Буллок. От съемок в сиквеле картины актер почему-то отказался, предпочтя играть в театре.

Успешными фильмами с участием Ривза можно назвать «Адвокат дьявола» и «Дублеры», однако мировую славу он получил, снявшись в 1999 году в картине братьев Вачовски «Матрица». Успех фильма принес создателям не только хорошие кассовые сборы и положительные отзывы критиков, но и позволил этому научно-фантастическому боевику стать культовым фильмом, который пересматривают и по сей день. На основе фильма были выпущены комиксы, компьютерные игры и даже аниме. Картина получила сиквел и триквел, которые также были приняты публикой, однако такого успеха как первая часть повторить не смогли.

После «Матрицы» Ривз снялся в мистических триллерах «Дар» и «Константин», мелодрамах «Сладкий ноябрь» и «Дом у озера», а также в комедиях «Криминальная фишка от Генри» и «Любовь по правилам и без».

Личная жизнь Киану Ривза

Личная жизнь Киану Ривза имеет грустную историю. В конце 90-х он встречался с актрисой Дженнифер Сайм. Счастливая пара ждала прибавления в семействе, однако их дочь, Ава Арчер, родилась мертворожденной. Через два года после этого трагичного события Дженнифер попала в автокатастрофу и погибла. От такой травмы Киану не мог оправиться очень долго и предпочитал не заводить романтические отношения. Ривз до сих пор не женат. До Дженнивер он встречался с Сандрой Буллок и Софией Копполой. Оба этих романа продлились не больше года.

Кину Ривз – мемы

Несколько лет назад в интернете стали популярны мемы с грустным Киану Ривзом. Актер часто гулял в одиночестве и его успевали заснять папарацци. На всех снимках Киану выглядит подавленным, а снимок его поедающего сэндвич превратилась в мем «грустный Киану». 15 июня был объявлен «Неофициальным днём поднятия настроения Киану Ривзу».

Интересные факты о Киану Ривзе

- Играл на бас-гитаре в гранж-группе Dogstar в 1990-х. В 2000-х выступал вместе с группой Becky

- В 2011 году основал компанию Arch Motorcycle по производству мотоциклов

- Из всех религий предпочитает буддизм

- 15 июня был объявлен Неофициальным днем поднятия настроения Киану Ривзу

Фильмография Киану Ривза
Суперпитомцы
Суперпитомцы
комедия, анимация 2022, США
0.0
Джон Уик 4
Джон Уик 4
боевик, триллер, криминал 2022, США
0.0
Матрица: Воскрешение
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик 2021, США
5.0
Билл и Тед
Билл и Тед
комедия, фантастика 2020, США
5.0
Губка Боб в бегах
Губка Боб в бегах
анимация, приключения, комедия 2020, США / Корея
6.0
Джон Уик 3
Джон Уик 3
боевик 2019, США
7.0
История игрушек 4
История игрушек 4
комедия, фэнтези, детский, семейный 2019, США
7.0
Между двумя папоротниками
Между двумя папоротниками
комедия 2019, США
6.0
Все фильмы
Фотографии Киану Ривза Все фотографии
Киану Ривз и Сандра Буллок Киану Ривз Киану Ривз Киану Ривз Киану Ривз Киану Ривз Киану Ривз Киану Ривз
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14 сентября 2018 15:26
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Паркер Поузи
Паркер Поузи Parker Posey
Состояли в отношениях Сандра Буллок
Сандра Буллок Sandra Bullock
были в отношениях в 1993 г Шарлиз Терон
Шарлиз Терон Charlize Theron
были в отношениях с 2009 по 2010
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