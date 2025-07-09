Почему Болливуд — это не только танцы: разбираемся в жанровом разнообразии современного индийского кино

Индийское кино — одно из крупнейших в мире по объему производства: ежегодно здесь выпускается более 1600 фильмов на более чем 20 языках. Однако за пределами Индии у большинства людей до сих пор живет стереотип, что Болливуд — это исключительно песни, танцы, мелодрамы и трехчасовые фильмы. Хотя это уже давно не так!

Болливуд — только одна из киноиндустрий страны, работающая на хинди и базирующаяся в Мумбаи. А индийское кино за последние десятилетия превратилось в полифонию жанров и форматов. Социальные драмы, интеллектуальные триллеры, фольклорные ужастики, артхаус и документалистика выходят не только в Индии, но и на международной арене — от Канн до Торонто. Мы подготовили для вас путеводитель по современному индийскому кино — здесь вы найдете жанр себе по вкусу.

Социальная и психологическая драма

«Звездочки на земле» (2007)

Режиссер: Аамир Кхан

Фильм о мальчике с дислексией, чьи способности замечает только один учитель. Это пронзительная история о детстве, непонимании и принятии.

National Film Award за лучший семейный фильм

Сборы: ≈ $11 млн при бюджете около $2 млн

Представлял Индию на «Оскаре»

«Звездочки на Земле»

«Розовый» (2016)

В главной роли — Амитабх Баччан

Судебная драма о том, как общество судит женщин, даже если они стали жертвами. Один из самых влиятельных феминистских фильмов в Индии.

National Film Award за социальную проблематику

Сборы: ≈ $19 млн

Зажег яркую дискуссию в индийском обществе. Считается фильмом, повлиявшим на восприятие женщин в судебной системе

Триллеры, неонуар и интеллектуальное кино

«Стреляйте в пианиста» (2018)

Режиссер: Шрирам Рагхаван

Слепой пианист оказывается замешан в убийстве. Захватывающий триллер с юмором и неожиданными поворотами.

National Film Award за лучший фильм

Премия Filmfare — лучший фильм, сценарий, актер

Сборы: ≈ $61 млн (в Индии и за рубежом)

Ремейки в Китае, Индонезии и других странах

«Стреляйте в пианиста»

«Видимость» (2015)

Ремейк с языка малаялам

История отца, скрывающего преступление, чтобы защитить свою семью. Напряженный, почти философский триллер.

Сборы: ≈ $13 млн

Успешный сиквел (Drishyam 2) в 2022 году

Хоррор: от фольклора до психодрамы

Современный хоррор

«Тумбад» (2018)

Готическая сказка с мифологическим фоном

История о проклятом золоте и древнем божестве. Визуально потрясающий, глубокий и нестандартный фильм.

Приз открытия Critics Week на Венецианском кинофестивале

Лучший фильм — Filmfare Critics Award

Сборы: ≈ $1.6 млн (при бюджете менее $1 млн)

Вошел в десятки списков «лучших фильмов десятилетия

«Тумбад»

«Фея» (2018)

В главной роли — суперзвезда Анушка Шарма

Мрачный, психологический хоррор с религиозной подоплекой. Один из немногих индийских ужастиков с феминистским подтекстом.

Сборы: ≈ $4.8 млн при скромном продвижении

Артхаус и фестивальное кино

«Суд» (2014)

Снят на языке маратхи

Судебная драма о старом поэте, обвиненном в подстрекательстве к самоубийству. Острый и реалистичный фильм о бюрократии и неравенстве.

Национальная премия за лучший индийский фильм

Венеция — приз за лучший дебют

Представлялся от Индии на «Оскаре»

«Видимость»

«Ученик» (2020)

Продюсер — Альфонсо Куарон

История музыканта, балансирующего между личными амбициями и древними традициями индийской классической музыки.

Приз FIPRESCI на Венецианском кинофестивале

Показы на фестивалях: TIFF (Торонто), BFI (Лондон), New York Film Festival (Нью-Йорк)

Низкобюджетный, но высоко оцененный критиками во всем мире

Не только Болливуд: другие киноиндустрии Индии

Индийское кино — это десятки языков и культурных контекстов. Помимо хинди-язычного Болливуда, в Индии существуют другие мощные киностудии и локальные индустрии:

Толливуд (телугу-язычное кино, штат Андхра-Прадеш и Телангана)

«RRR: Рядом ревет революция» (2022): эпический экшн, собравший более $175 млн по всему миру и получивший «Оскар» за лучшую песню.

«Пушпа» (2021): криминальный боевик, который стал феноменом, особенно в Южной Азии и среди диаспоры.

«RRR: Рядом ревет революция»

Колливуд (тамильское кино, штат Тамилнад)

«Супер Делюкс» (2019): постмодернистская драма с множеством пересекающихся сюжетов — от трансгендерности до религии.

«Да прольется свет» (2021): правозащитная драма, основанная на реальных событиях, с высоким рейтингом IMDb (9.3).

Молливуд (малаяламское кино, штат Керала)

«Джалликатту» (2019): метафорический триллер о человеке и обществе, выдвигался на Оскар».

«Кумбаланги» (2019): эмоционально насыщенная история о семье и мужественности. Пример зрелого, человечного кино без клише.

В 2023 году малаяламское кино вышло на новый уровень: фильмы из Кералы собирают по $5–10 млн и стабильно попадают на международные фестивали.

Современное индийское кино — это не один жанр, не один язык и не одна аудитория. Индия производит фильмы, которые соревнуются за «Оскары», собирают десятки миллионов долларов и получают признание на крупнейших фестивалях мира. А песни и танцы — лишь малая часть огромной культурной машины. Если вы все еще думаете, что индийское кино — это только мелодрамы с плясками, самое время взглянуть шире. За Болливудом — целая вселенная.

Как посмотреть индийское кино в России прямо сейчас?

Вот уже почти 10 лет компания Indian Films выпускает в прокат по всей России лучшие индийские фильмы. Новинки появляются почти каждую неделю!

Так, 11 июля на большие экраны выходит проникновенная мелодрама «Нежность взгляда», вдохновленная культовыми образцами жанра — «Запахом женщины» и «Пианино».

«Нежность взгляда»

В центре истории — слепой музыкант, который слышит мир иначе, а также актриса, прячущая свои раны за сценическим светом. Поначалу они говорят просто как попутчики, но постепенно из этих слов рождается нечто большее.

Приобрести билеты на этот или предстоящие релизы индийского кино можно на сайте indianfilms.ru.