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Киноафиша Новости Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»

Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»

7 июля 2025 16:50
Семья московских таксистов получает суперсилы в трейлере сериала «Баранкины и камни силы»

Премьера состоится 7 августа.

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил новый трейлер комедийного супергеройского сериала «Баранкины и камни силы». Сезон включает десять эпизодов, которые будут выходить в еженедельном формате.

По сюжету работающая извозчицей девушка Варвара (Юлия Топольницкая) переносится из 1804 года в современную Москву, завладев волшебными камнями, которые, согласно легенде, китайская богиня подарила своим пяти дочерям. Переместившись в XXI век, Варвара знакомится с семейством Баранкиных — они оказываются ее потомками. Каждый из членов семьи получает по одному камню, обретая вместе с тем ту или иную необычайную способность — чтение мыслей, остановку времени, великую физическую силу. Баранкины извлекают пользу из новых умений, но осознают, что Варвару нужно непременно вернуть домой, поскольку иначе они сами исчезнут. В то же время за камнями охотится загадочный и бессмертный Велемир (Александр Мизев).

В актерский состав также вошли Андрей Федорцов (Батя), Дмитрий Журавлев (Бургер), Кузьма Сапрыкин (Гоша), Полина Гухман (Малая) Валери Зоидова (Ксюша), Ксения Кутепова (Наталья), Марина Доможирова, Мирон Проворов, Илья Соболев и другие. Режиссер — Миша Поляков.

Фото: Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск»
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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