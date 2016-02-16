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Семь самураев Семь самураев
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Seven Samurai / Shichinin no samurai

Семь самураев, 1954

1954 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
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О фильме
Япония. 16 век. В стране полыхает гражданская война, повсюду орудуют банды разбойников и мародеров. Бедные крестьяне нанимают для своей защиты семерых самураев, которые немного сплачивают раздробленных и малодушных жителей деревни в этой борьбе… Куросава показывает яркие, выразительные и такие достоверные персонажи, что, кажется, всему происходящему зритель был свидетелем сам. Несмотря на реалистичность и беспощадность в подаче материала, картина пронизана высокой поэтикой и лиризмом, жизнеутверждающим пониманием и человечностью. Этот фильм стал в буквальном смысле культовым для кинематографистов всего мира.
8.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8.6
Продолжительность 3 часа 22 минуты
Год выпуска 1954
Премьера в мире 26 апреля 1954
Возраст 16+
Режиссер
Акира Куросава
Акира Куросава
В ролях
Такаси Симура
Есио Инаба
Ко Имура. Сейдзи Миягути
Минору Тияки
Тосиро Мифунэ
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Семь самураев 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 16 февраля 2016, 02:30
Любовная линия в фильме короткая, но занятная. С беготней навстречу и бессловесными диалогами.
И весь фильм кажется необычным. Не от мира сего. В… Читать дальше…
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