Семь самураев, 1954

Япония. 16 век. В стране полыхает гражданская война, повсюду орудуют банды разбойников и мародеров. Бедные крестьяне нанимают для своей защиты семерых самураев, которые немного сплачивают раздробленных и малодушных жителей деревни в этой борьбе… Куросава показывает яркие, выразительные и такие достоверные персонажи, что, кажется, всему происходящему зритель был свидетелем сам. Несмотря на реалистичность и беспощадность в подаче материала, картина пронизана высокой поэтикой и лиризмом, жизнеутверждающим пониманием и человечностью. Этот фильм стал в буквальном смысле культовым для кинематографистов всего мира.

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