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Кристофер МакКуорри
Кристофер МакКуорри
Christopher McQuarrie
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Кристофер МакКуорри
Christopher McQuarrie
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Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Кристофер МакКуорри
Режиссер, сценарист, актер. Родился в 1968 году. Принстон, штат Нью-Джерси, США.
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Фильмография Кристофер МакКуорри
Миссия невыполнима 8
боевик
2023, США
0.0
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер
2022, США
0.0
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения
2018, США
7.0
Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер
2015, США
7.0
Джек Ричер
триллер, детектив
2012, США
7.0
Путь оружия
драма, криминал, триллер, боевик
2000, США
6.0
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Начались съемки «Миссии: невыполнима 8», бюджет седьмой части вырос почти до $300 млн
Вслед за окончанием одного геркулесова производства началось другое.
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25 марта 2022 14:05
«Миссия: невыполнима 8» станет прощальной частью франшизы для Тома Круза
Производственный бюджет седьмой части из-за вызванных пандемией остановок съемочного процесса вырос до внушительных 290 миллионов долларов.
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9 февраля 2022 15:36
Релиз седьмой и восьмой частей «Миссии: Невыполнима» отложен до 2023 и 2024 годов соответственно
Причиной послужило осложнение эпидемиологической ситуации.
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24 января 2022 11:13
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