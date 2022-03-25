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Кристофер МакКуорри

Christopher McQuarrie
Кристофер МакКуорри
Кристофер МакКуорри Christopher McQuarrie
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Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Биография Кристофер МакКуорри

Режиссер, сценарист, актер. Родился в 1968 году. Принстон, штат Нью-Джерси, США.

Фильмография Кристофер МакКуорри
Миссия невыполнима 8
Миссия невыполнима 8
боевик 2023, США
0.0
Миссия невыполнима 7
Миссия невыполнима 7
боевик, криминал, триллер 2022, США
0.0
Миссия невыполнима: Последствия
Миссия невыполнима: Последствия
боевик, триллер, приключения 2018, США
7.0
Миссия невыполнима: Племя изгоев
Миссия невыполнима: Племя изгоев
приключения, боевик, триллер 2015, США
7.0
Джек Ричер
Джек Ричер
триллер, детектив 2012, США
7.0
Путь оружия
Путь оружия
драма, криминал, триллер, боевик 2000, США
6.0
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Начались съемки «Миссии: невыполнима 8», бюджет седьмой части вырос почти до $300 млн Вслед за окончанием одного геркулесова производства началось другое.
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25 марта 2022 14:05
«Миссия: невыполнима 8» станет прощальной частью франшизы для Тома Круза Производственный бюджет седьмой части из-за вызванных пандемией остановок съемочного процесса вырос до внушительных 290 миллионов долларов.
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9 февраля 2022 15:36
Релиз седьмой и восьмой частей «Миссии: Невыполнима» отложен до 2023 и 2024 годов соответственно Причиной послужило осложнение эпидемиологической ситуации.
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24 января 2022 11:13
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