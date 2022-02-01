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Михаил Локшин
Михаил Локшин
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Михаил Локшин
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Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Михаила Локшина
Родился в 1981 году в США.
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Фильмография Михаила Локшина
Воланд
драма, фэнтези
2022, Россия
0.0
Серебряные коньки
приключения, фэнтези
2020, Россия
7.0
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Мастер настаивает на существовании Дьявола в первом тизере фильма «Воланд»
«Что-то случится непременно».
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1 февраля 2022 12:28
Российская киноакадемия объявила победителей премии «Золотой орел» 2022
Триумфатором мероприятия стала приключенческая мелодрама «Серебряные коньки».
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31 января 2022 10:52
Согласно опросу, «Воланд» является самым ожидаемым фильмом года среди российских зрителей
На втором месте расположился детектив «Смерть на Ниле».
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27 января 2022 15:00
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