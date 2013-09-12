Криминальная драма о реально существующей гангстерской группировке «Острые козырьки», которая держала в страхе Бирмингем в начале XX века. Отличались они от коллег по ремеслу своим стилем в одежде и обязательными лезвиями в головных уборах. Томас — глава семейства Шелби, его имя знает каждый прохожий, а его сестры и братья лишний раз не хотят называть свою фамилию, чтобы не было никаких предубеждений. «Тихая» гангстерская жизнь нарушается, когда инспектор Честер Кэмпбелл обнаруживает пропажу оружия. Все улики ведут к Шелби, но эта цыганская семья не так проста.