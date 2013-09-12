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Постер к сериалу Острые козырьки
Постер к сериалу Острые козырьки
Постер к сериалу Острые козырьки
Постер к сериалу Острые козырьки
Постер к сериалу Острые козырьки
Постер к сериалу Острые козырьки
Постер к сериалу Острые козырьки
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
7 постеров
Рейтинги
8.9 Рейтинг IMDb: 8.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Острые козырьки
Острые козырьки (2013 - 2022) Peaky Blinders 16+
Год выпуска 2013
Страна Великобритания
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 36 часов 0 минут
О чем сериал

Криминальная драма о реально существующей гангстерской группировке «Острые козырьки», которая держала в страхе Бирмингем в начале XX века. Отличались они от коллег по ремеслу своим стилем в одежде и обязательными лезвиями в головных уборах. Томас — глава семейства Шелби, его имя знает каждый прохожий, а его сестры и братья лишний раз не хотят называть свою фамилию, чтобы не было никаких предубеждений. «Тихая» гангстерская жизнь нарушается, когда инспектор Честер Кэмпбелл обнаруживает пропажу оружия. Все улики ведут к Шелби, но эта цыганская семья не так проста.

Острые козырьки - трейлер шестого сезона
Острые козырьки
трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стивен Найт
Стивен Найт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи Tommy Shelby
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди Luca Changretta
Ноа Тейлор
Ноа Тейлор Darby Sabini
Том Харди
Том Харди Alfie Solomons
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин Oswald Mosley
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Острые козырьки - Сезон 1 Сезон 1
2013, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 2 Сезон 2
2014, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 3 Сезон 3
2016, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 4 Сезон 4
2017, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 5 Сезон 5
2019, 6 эпизодов
 
Острые козырьки - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Киллиан Мерфи готов сыграть в полнометражном продолжении «Острых козырьков»
Киллиан Мерфи готов сыграть в полнометражном продолжении «Острых козырьков»
«Острые козырьки»: что можно ждать от продолжения сериала?
«Острые козырьки»: что можно ждать от продолжения сериала?
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Кадры из сериала
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