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Джош Хартнетт

Josh Hartnett
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт Josh Hartnett
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Дата рождения
21 июля 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Сан-Франциско, Калифорния, США
Рост
190 см
Личные связи
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
были в отношениях с 2005 по 2007 Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
были в отношениях в 2012 году
Биография Джоша Хартнетта

Джошуа Дэниэль Хартнетт родился 21 июля 1978 года в городе Сан-Франциско, расположенном в американском штате Калифорния. Он – старший из четырех детей в семье. Его родители были сторонниками культуры хиппи, придерживались либеральных ценностей и соответствующим образом растили детей. После их развода Джош жил с отцом и мачехой в Сент-Поле, где и пошел в школу.

С ранних лет Хартнетт увлекался искусством, в частности литературой и джазовой музыкой. В старшей школе он записался в школьный театр, в котором провел два года. По признанию самого актера, его привлекло в этом занятии внимание публики и стремление выделиться. Однако вскоре он начал воспринимать свое мимолетное увлечение всерьез и, получив среднее образование, поступил в Нью-Йоркскую театральную консерваторию, откуда спустя год его отчислили. Тогда Джош перебрался в Лос-Анджелес, где записался на индивидуальные занятия по актерскому мастерству и стал посещать прослушивания. Его карьера началась со съемок в рекламных видео.

Кинодебют Джошуа на большом экране состоялся в 1997 году. Он сыграл сына центрального персонажа в многосерийном проекте «Доктор Фитч». Широкую узнаваемость он приобрел после участия в хорроре «Хэллоуин: 20 лет спустя», за нее он получил премию телеканала MTV в категории «Прорыв года». После этого успеха Хартнетта заметил популярный режиссер Роберт Родригес, позвав его в свой подростковый триллер «Факультет».

Актер предпочитает не выставлять свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Известно, что он встречался с актрисами Скарлетт Йоханссон, которая была его партнером в фильме «Черная орхидея», и Амандой Сайфред, отношения с которой не выдержали проверку расстоянием. Затем Джош сошелся с еще одной коллегой по цеху Тэмзин Эджертон.

Джош любит свободу, путешествия, близких и друзей, по словам которых, в Хартнетте нет ни капли звездности. Он отказался от пищи животного происхождения, занимается йогой и живописью, играет на гитаре. Кроме того, Хартнетт открыл свою продюсерскую компанию.

Интересные факты о Джоше Хартнетте
  • Одной из любимых книг Джоша является произведение Федора Достоевского «Идиот».
  • Все дети в семье Хартнетт получили имена на одну и ту же букву: Джош, его сестра Джессика и братья Джо и Джек.
  • В подростковом возрасте Хартнетт увлеченно играл в футбол и мечтал пойти в профессиональный спорт, но из-за серьезного повреждения ноги с этим желанием пришлось проститься.
  • Поводом для отчисления Джоша из театрального вуза стал журналистский материал его авторства, в котором он якобы не подобающим образом отозвался о педагогах.
  • Актер принципиально не принимает участия в съемках картин из материального интереса. На счету Джоша немало отказов от выгодных предложений. Он всегда снимается только в тех кинолентах, которые находят отклик в нем самом.
  • В разное время Джоша рассматривали на роли Бэтмена и Супермена. Предполагалось, что вторую из этих ролей он исполнит в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», но на тот момент Кларка Кента уже играл Генри Кавилл. Задолго до этого он рассматривался на эту роль в «Возвращении Супермена», но отказался, так как не хотел, чтобы его до конца жизни заклеймили как актера одной роли.
Фильмография Джоша Хартнетта
Оппенгеймер
Оппенгеймер
биография, драма, исторический 2023, США
0.0
Гнев человеческий
Гнев человеческий
криминал, боевик, триллер 2021, Великобритания
8.0
Семейный бизнес
Семейный бизнес
боевик, криминал, драма 2021, США
5.0
Главная цель
Главная цель
криминал, триллер 2020, Канада
6.0
Воображаемая реальность
Воображаемая реальность
приключения, драма, фантастика 2019, Польша / Люксембург / США
4.0
Долгий дом
драма 2018, США
0.0
О, Люси!
О, Люси!
драма, комедия 2017, США / Япония
6.0
На глубине шести футов
На глубине шести футов
триллер, драма 2017, США
6.0
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Фотографии Джоша Хартнетта Все фотографии
Джош Хартнетт Джош Хартнетт Джош Хартнетт Джош Хартнетт
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Джош Хартнетт присоединился к актерскому составу следующего фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Некогда актер претендовал на главную роль в «Бэтмене: Начало».
Написать
5 января 2022 10:35
Фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» обрел новую дату выхода в прокат Ленту перенесли с зимы на весну.
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20 декабря 2021 10:14
Новый фильм Гая Ричи «Операция «Фортуна» выбыл из российского проката Картину планировали выпустить в конце января.
Написать
14 декабря 2021 12:13
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Связи
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон Scarlett Johansson
были в отношениях с 2005 по 2007 Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид Amanda Seyfried
были в отношениях в 2012 году
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