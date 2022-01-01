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Кэти Бейкер

Kathy Baker
Кэти Бейкер
Кэти Бейкер Kathy Baker
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Дата рождения
8 июня 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэти Бейкер

Родилась 8 июня 1950 года. Мидленд, Техас, США.

Фильмография Кэти Бейкер
Любовь, любовь, любовь
Любовь, любовь, любовь
комедия, драма, мелодрама 2021, США
6.0
Патерно
Патерно
драма, биография 2018, США
6.0
Век Адалин
Век Адалин
драма, мелодрама 2015, США
7.0
Проповедник с пулеметом
Проповедник с пулеметом
боевик, биография, драма 2011, США
7.0
Укрытие
Укрытие
драма 2011, США
3.0
Мисс Никто
Мисс Никто
комедия 2010, США
6.0
Последний шанс Харви
Последний шанс Харви
мелодрама, драма 2008, США
6.0
Жизнь по Джейн Остин
Жизнь по Джейн Остин
драма, мелодрама 2007, США
8.0
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