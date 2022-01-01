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Кэти Бейкер
Кэти Бейкер
Kathy Baker
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Кэти Бейкер
Kathy Baker
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Дата рождения
8 июня 1950
Возраст
72 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса, Продюсер
Биография Кэти Бейкер
Родилась 8 июня 1950 года. Мидленд, Техас, США.
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Фильмография Кэти Бейкер
Любовь, любовь, любовь
комедия, драма, мелодрама
2021, США
6.0
Патерно
драма, биография
2018, США
6.0
Век Адалин
драма, мелодрама
2015, США
7.0
Проповедник с пулеметом
боевик, биография, драма
2011, США
7.0
Укрытие
драма
2011, США
3.0
Мисс Никто
комедия
2010, США
6.0
Последний шанс Харви
мелодрама, драма
2008, США
6.0
Жизнь по Джейн Остин
драма, мелодрама
2007, США
8.0
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